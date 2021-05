Alessia Marcuzzi ci ricasca e mostra ai follower la parrucca di scena

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Idea regalo 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il gatto perde il pelo ma non il vizio, recita un famoso proverbio. In questo caso potremmo dire che Alessia Marcuzzi cambia trasmissione ma non rinuncia al toupet. A settembre 2020, in occasione della prima puntata di Temptation Island, la conduttrice aveva postato una serie di contenuti social dove mostrava, oltre agli abiti, anche dei capelli posticci appesi insieme ai vestiti. Alessia aveva svelato come il suo parrucchiere Manuel utilizzasse delle ciocche finte per infoltirle la chioma.

Parrucca e minigonna

Adesso, in occasione dell’appuntamento settimanale con Le Iene, Alessia Marcuzzi ha rivelato di nuovo il suo segreto in fatto di capelli su Instagram. “Indecisa”, ha scritto nella caption dell’immagine dove compaiono delle ciocche bionde e mosse di lunghezze diverse attaccate a delle grucce. Per andare in onda Alessia ha scelto il modello più lungo. La Marcuzzi era uno spettacolo nell’outfit per la serata, composto da minigonna in jeans con applicazioni di swarovski e camicia in denim, entrambe firmate Dsquared2. Ai piedi calzava un paio di sensuali sandali stringati di Gianvito Rossi. Non sono mancate le gag e i balletti con il co-conduttore Nicola Savino: il loro è un duo navigato che piace molto agli spettatori.

I precedenti delle colleghe

Alessia Marcuzzi non è la prima a usare questo stratagemma di stile, quella di parrucche e toupet è una tendenza comune nel mondo dello spettacolo. Ilary Blasi ha fatto un’intera stagione del Grande Fratello Vip cambiando un’acconciatura a puntata mentre Chiara Ferragni aveva fatto ricorso a un caschetto cortissimo e fintissimo (ve lo ricordate?) per il Festival di Cannes 2019. Alle donne piace giocare con tagli e colori, il risultato è d’impatto e il favore del pubblico quasi sempre garantito.

A spasso in accappatoio

Tornando ad Alessia Marcuzzi, solo qualche giorno fa la star della tv si era divertita un sacco a portare a spasso il suo cane in accappatoio e tacchi alti. In testa aveva una fascia da bagno e in faccia una maschera di bellezza. Un outfit insolito ma con uno scopo, la showgirl stava festeggiando il primo compleanno della sua linea di skincare, Luce. Autoironica e simpatica, Alessia si conferma un vulcano di idee e spigliatezza. Bella e genuina… toupet a parte.

