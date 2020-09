L'influencer in minigonna premiata a Venezia con il Leone d'Oro per l'impegno civico dimostrato per l'Italia ma poi...

Se c’è una cosa che non si può non riconoscere a Chiara Ferragni questa è la passione per l’Italia. L’influencer da 21 milioni di follower gira il mondo per lavoro e per piacere ma dichiara di non amare nessun Paese come il suo. In questo infausto 2020 poi Chiara e il marito Fedez, grazie al loro seguito su Instagram, si sono messi in campo per aiutare davvero la Nazione durante l’emergenza Covid-19. A Marzo infatti con una raccolta fondi per il San Raffaele lanciata tramite i loro canali social, i Ferragnez hanno potuto far costruire nel giro di pochi giorni un reparto di terapia intensiva destinato ai malati di coronavirus.

Come se non bastasse Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere le sue vacanze in Italia, facendo conoscere virtualmente ai suoi fan le bellezze nostrane. Puglia, Sardegna, Liguria, Campagna, Toscana: sono molte le regioni che la Ferragni ha visitato e tante le meraviglie che ci ha fatto scoprire. Dopo il ringraziamento ufficiale del governatore della Liguria, è arrivato anche il premio conferitole dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: il Leone d’Oro. “Per l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche”, ha dichiarato il primo cittadino.

LEGGI ANCHE >>>Chiara Ferragni promuove l’Italia meglio del governo<<<

Una Chiara Ferragni emozionata e orgogliosa ha posato con il Leone d’Oro in mano. Per l’occasione l’imprenditrice ha scelto un outfit semplice ma d’impatto visivo, composto da tshirt bianca Hanes x Karla, minigonna in pelle Louis Vuitton, gioielli e stivaletti sempre della maison francese. Sono proprio le calzature ad aver scatenato una bufera. Dopo la cerimonia infatti la Ferragni si è cambiata, indossando un abito floreale di Zimmermann, con gli stessi boots sfoggiati in precedenza. In posa sulla Scala Contarini del Bovolo, Chiara ha appoggiato uno stivale sul parapetto del monumento, dando il via a una marea di critiche.

Questi alcuni dei commenti scritti sotto allo scatto di Chiara Ferragni. Però ti prego, no la scarpa sul pezzo di storia – Scarpe sul letto e piedi sugli edifici, sarebbe questo l’esempio di educazione? – Il piede te lo devi mettere in testa – Aiuto… la suola della scarpona sulla balaustra. Non avrà avuto addosso un paio di tacchi a spillo ma pare che la Ferragni a Venezia sia scivolata comunque.

Related Posts