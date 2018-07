Clizia Incorvaia, lavoro… e relax con Nina

Vacanze estive con la piccola Nina per Clizia Incorvaia. La moglie di Francesco Sarcina in questi giorni si gode il clima siciliano tra relax in famiglia e lavoro.

A Santa Flavia, vicino Palermo, Clizia Incorvaia e Nina sembrano proprio rilassate. Mare, sole e tanti sorrisi tra madre e figlia!

Poteva mancare l’outfit in pendant? Il bikini dal top incrociato Fimmina ha la stessa fantasia del costumino intero di Nina.

Non solo vacanza e coccole però: nella splendida cornice marina, Clizia Incorvaia è impegnata per degli shooting. La bionda infatti, è inarrestabile: a breve tornerà a Milano per lavoro e poi di nuovo in Sicilia, ad Agrigento stavolta. Ti piace il suo look da spiaggia? Guarda tutti i suoi costumi nella nostra gallery.