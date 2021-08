“Auguri alla nostra principessa Vittoria per i suoi cinque mesi”, scrive Chiara Ferragni sui social. Mamma orgogliosa, l’influencer posta degli scatti dove, insieme al marito Fedez, al primogenito Leone e, appunto, alla piccola Vittoria Lucia Ferragni, sorride felice davanti a una torta al cioccolato.

Le vacanze italiane

I Ferragnez hanno passato parte delle loro vacanze in Sardegna, per poi spostarsi, a bordo di uno yacht, in Costiera Amalfitana. Per Chiara Ferragni e Fedez le giornate trascorrono più serene che mai, tra i tanti amici e famigliari che li vanno a trovare, il mare, i ristoranti e il relax in una lussuosa villa. Il loro divertimento è, ovviamente, sempre immortalato sui social. In questi giorni la coppia si è però anche ritagliata dei dolci momenti per celebrare degnamente il complimese di Vittoria.

Da quando a marzo è stata annunciata la sua nascita, la bebè più famosa d’Italia fa la sua comparsa quotidianamente sui profili Instagram dei genitori. Con una mamma tanto apprezzata nel mondo della moda, è impossibile non notare gli outfit di Vittoria Lucia Ferragni, esclusivi e firmati. Ma se dei vestitini si è già scritto molto (QUI qualche dettaglio), anche i suoi “mezzi di locomozione” catturano gli sguardi.

Dalla carrozzina al salvagente

Per i primi mesi Vittoria Lucia Ferragni ha riposato esclusivamente in una costosissima carrozzina di Dior (5.900 euro) ma, adesso che sta crescendo, hanno fatto la loro comparsa anche altri veicoli di trasporto. In vacanza, oltre al già citato modello della maison francese, Chiara Ferragni si affida anche all’innovativo duo Doona, l’ovetto che si trasforma in passeggino compatto. L’imprenditrice tiene la sua piccola vicino al cuore nel marsupio Neko, declinato in un’elegante fantasia paisley.

Passiamo ora agli accessori più statici. E’ qui che i Ferragnez scatenano il loro animo wild. Dalla palestrina con stampati gli animali della giungla alla sdraietta animalier di Babybjorn, molto apprezzata in fatto di comodità da Vittoria Lucia Ferragni, il mood selvaggio la fa da protagonista. E in piscina? Per quella c’è il salvagente con tanto di tettuccio incorporato. Scopri nella gallery dove siede la baby di Chiara Ferragni.

