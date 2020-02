Diletta Leotta a Sanremo mostra (anche) le mutande

Il bilancio riguardo al Festival di Sanremo è indubbiamente positivo anche per Diletta Leotta. Nonostante qualche critica, la conduttrice sportiva sul palco Ariston è apparsa radiosa, sicura e spigliata. Per quanto riguarda il look, la Leotta ha mostrato un variegato catalogo per accontentare tutti. Giallo, coda e velluto per l’esordio firmato Etro, mentre per la finale è stato Fausto Puglisi, stilista siciliano come lei, a crearle gli outfit.

Il primo vestito con cui Diletta Leotta ha affrontato la scalinata dell’Ariston porta chiaramente i tratti stilistici di Fausto Puglisi: i tagli sui fianchi, borchie e cristalli sulle maniche e soprattutto una vistosa palma dorata sul décolleté. Simbolo caratteristico delle collezioni dello stilista siciliano, è apparso anche appropriato per il riferimento al premio della kermesse, la Palma d’Oro appunto. Peccato che alla consegna del premio la Leotta indossasse, invece, un altro abito Puglisi, nero, personalizzato da soli e croci su bretelle e cintura. Meno azzeccato a nostro avviso il vestito dorato impreziosito da cristalli.

Il “Ciuri Ciuri” più bollente della storia della Sicilia lo ha cantato durante la serata finale del Festival di Sanremo Diletta Leotta. Non tanto per il suo outfit argenteo, quanto per gli ammiccamenti espliciti nei suoi confronti dei ballerini con coppola e bretelle. Pane quotidiano per la conduttrice sportiva?

I cori da stadio e le volgarità sui suoi profili social non hanno mai intimorito Diletta Leotta. Ben consapevole di quale sia il proprio pubblico, la conduttrice non ha perso occasione di promuovere, tra i maschi italiani, il marchio di cui è testimonial, Intimissimi Uomo. E sul suo profilo Instagram si è mostrata con le famose mutande maschili dello spot.

