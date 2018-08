Dior Versace e Ferretti per i “Ferragnez”

Il matrimonio di Chiara Feragni e Fedez per la Moda italiana è un affare di stato! L’influencer che prima era rimbalzata alle sfilate dei marchi che ammirava adesso è diventata una star e muove consenso (e denaro). C’è da scommettere che in molti in queste ore si stanno mangiando le mani per averle detto no.

Ma comunque i giochi sono fatti. I vestiti sono pronti. Il matrimonio sta per essere celebrato.

A Noto, in Sicilia: tutto è pronto per l’evento dell’anno, incluso lo staff di Dior, Versace e Alberta Feretti. Sono questi infatti i grossi marchi che vestiranno i protagonisti del “The Ferragnez wedding“.

Fedez aveva già da tempo rivelato su Instagram che avrebbe indossato Versace postando prove d’abito e di recente anche i gemelli della camicia. Chiara Ferragni ha svelato che il suo abito da sposa è firmato Dior ed è stato disegnato su misura per lei da Maria Grazia Chiuri, ovviamente senza svelare nulla sui dettagli.

Alberta Ferretti (in collaborazione con Eco-Age) ha curato il look delle sei damigelle della sposa, le due sorelle di Chiara e quattro amiche, che indosseranno un abito ecosostenibile in georgette di seta rosa, plissettato e con intarsi di pizzo. Resta fuori ancora un’incognita: chi avrà l’onore di sponsorizzare il piccolo Leo?

