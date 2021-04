MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa un voto al colore Idea regalo Adatto per questa occasione 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

My bunny. “Il mio coniglietto”, scrive Emily Ratajkowski sul suo Instagram, pubblicando uno scatto dove allatta il figlio Sylvester Apollo. Il piccolo, nato l’8 marzo, è attaccato dolcemente al seno della mamma. Seduta su una sedia, in quello che apparare un luogo pubblico all’aperto, la star che molto ha fatto per la libertà di espressione normalizza anche un gesto tanto naturale quanto spesso discusso, l’allattamento appunto.

Rolex e tailleur

Se l’azione di Emily Ratajkowski aveva lo scopo di sensibilizzare su un tema caldo, gli scatti del suo famoso seno esposto in primo piano hanno scatenato una valanga di commenti sgarbati dei follower. Allatta anche me – Esistono due persone a questo mondo… chi vorrebbe essere quel bambino e chi mente – Ora sei una milf – La cifra che pagherei per essere quel bambino. Non mancano gli apprezzamenti di stile e, in effetti, il look di Emrata non passa inosservato. La modella ha optato per un tailleur a quadri di Zara, composto da gilet (49,95 euro) e minigonna (29,95 euro). Un outfit low cost, a differenza degli accessori. Al polso infatti Emily sfoggiava l’orologio Day-Date Oyster in oro giallo di Rolex da 34.700 euro e al collo due collane con diamanti, una con la scritta Mama e l’altra con il nome del figlio.

Sylvester tutto firmato

Ed è proprio intorno al neonato che si è scatenata qualche polemica di recente. In autunno, per annunciare la gravidanza, Emily Ratajkowski aveva posato splendida con il pancione su Vogue. Nell’intervista corredata Emrata aveva dichiarato che lei e il marito avrebbero cresciuto il nascituro come gender-neutral. In sostanza “non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e sarà lui a rivelarcelo”, aveva dichiarato Emily. Poi però la Ratajkowski ha postato una foto, sempre in allattamento, con la caption beautiful boy (bambino bellissimo, declinato al maschile), portando molti a chiedersi se avesse cambiato idea sull’approccio genitoriale. Una cosa è certa, Sylvester di Versace vestito a un mese di vita è già un baby fashionista.

Related Posts