Le vacanze di lusso di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Estate in Liguria per CR7 e la modella, che a Portofino sfoggia la borsa più desiderata del mondo

Estate all’insegna del lusso per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Non che ci fossero dubbi. Il calciatore e la modella stanno trascorrendo le vacanze in Liguria, a bordo del loro nuovo yacht. L’imbarcazione, un lussuosissimo Azimut Grande 27 con cinque cabine e sette bagni, è stato acquistato da CR7 nei mesi scorsi. La cifra investita dal portoghese si aggira intorno ai 6 milioni di euro.

Alla scoperta dell’Italia sullo yacht

Fresco di scudetto con la Juventus e in attesa degli ottavi di ritorno di Champions contro il Lione, Cristiano Ronaldo si gode qualche giorno alla scoperta delle bellezze italiane. Con lui e con Georgina Rodriguez ci sono i quattro figli e, con tutta probabilità, una schiera di tate visto che la coppia si ritaglia spesso anche dei momenti a due, tra passeggiate e ristoranti costosi.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno trascorso una serata romantica sulla terraferma, per una cena a lume di candela a Portofino. Paparazzati per le strade del paese, sono apparsi sereni, innamorati e… ben vestiti. Lui impeccabile con una maglia scura e pantaloni grigi di Alessandro Martorana, lei più glam che mai in un abito a sottoveste verde di Fenty.

La borsa più cercata del mondo

E’ la borsa di Georgina Rodriguez però la vera protagonista dell’outfit. La Birkin Himalaya di Hermès è una delle it-bag più ricercate del mondo. Realizzata in pelle di coccodrillo del Nilo, deve il suo nome alle sfumature di bianco che ricordano le vette innevate del sistema montuoso asiatico. Il valore? Nel mercato dell’usato si parte dai 90mila dollari per il modello base e si arriva ai 430mila dollari per la versione con finiture in oro e diamanti.

Insomma, Georgina Rodriguez, quando deve, sponsorizza i brand low cost di cui è ambassador, come Prettylittlething ma nel suo tempo libero si veste di abiti e accessori costosissimi. Nella gallery tutte le foto delle vacanze da sogno di CR7 e famiglia.

