Georgina Rodriguez sceglie solo grandi firme

Georgina Rodriguez vuole solo il top, tanto in amore quanto in fatto di moda. La compagna dello juventino Cristiano Ronaldo, uno degli uomini più desiderati del mondo, non perde occasione per sfoggiare outfit di brand prestigiosi, con una predilezione particolare (negli ultimi tempi) per le firme italiane.

Allo stadio per seguire il suo CR7, impegnato nel match che ha visto la Juventus vincere contro la Lazio, Georgina Rodriguez era sexy e cool, con corsetto e jeans in fantasia tartan Versace dal prezzo complessivo che sfiora i 2mila euro. La stessa griffe l’aveva scelta anche qualche settimana fa, per un aperitivo con gli amici in centro a Milano. La modella ama molto anche le mini bag Prada, che sfoggia in varie occasioni e in vari colori.

Nel suo guardaroba non mancano capi Balmain, da un elegantissimo longdress attillato che sottolinea tutte le sue curve sinuose (e che costa 1990 euro), alla felpa gialla con cappuccio dal gusto urban, che Georgina Rodriguez abbina a pantaloncini strappati in jeans e a un’esclusiva borsa Valentino. E a proposito di accessori costosi, che dire dei sandali flat Hermès? La suola è rasoterra, ma il prezzo fa lo stesso girare la testa. Per vederli tutti dai un’occhiata alla nostra gallery!

