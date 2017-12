GF Vip 2017: tutti gli outfit di Ilary Blasi

La spumeggiante conduzione del Grande Fratello Vip da parte di Ilary Blasi ha convinto anche i più scettici. La conduttrice romana dallo stile casual chic e dal carattere schietto e verace è stata una delle protagoniste del reality. Questa edizione 2017 ha visto una Ilary forse meno elegante rispetto alla precedente ma senza dubbio più autoironica e sicura.

Gli outfit scelti per Ilary Blasi dalla sua stylist Silvia, spesso sensuali, altre volte particolari ed eccentrici, sono stati oggetto di battute durante le dirette, oltreché molto discussi sul mondo social. Tra i marchi indossati nessun top brand, con una decisa predilezione specie nelle ultime puntate per il marchio Redemption.



Ilary Blasi sul palco non si è risparmiata, osando anche capi piuttosto insoliti come i pantaloni di paillettes Dondup, la tuta Drome stile “Kill-Bill” o l’outfit di paillettes rosse con reggiseno a vista della finale.

Molti i pantaloni indossati, ma non sono mancati gli abiti, come il longdress dalla particolare scollatura incrociata firmato Alexander Wang, scelto per la prima puntata.

Banditi i minidress: in compenso Ilary Blasi ha mostrato le gambe grazie a dei sensualissimi spacchi.

Per quanto riguarda le scarpe, Ilary Blasi ha indossato solo tacchi alti, Cesare Casadei o Le Silla. Ha raccolto sin da subito qualche critica la capigliatura bicolore con le ciocche frontali schiarite e il make up, a volte troppo marcato.

Vuoi fare un veloce viaggio in questa edizione del GF Vip? Guarda nella gallery tutti gli outfit di Ilary Blasi.

