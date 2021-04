Una toccata e fuga in Sardegna per Giulia De Lellis, breve ma intensa. Sull’isola ha trascorso giusto il tempo per le riprese di Love Island, il reality che la vedrà per la prima volta in veste di conduttrice. Dopo essersi fatta conoscere in tv come corteggiatrice di Uomini&Donne, aver spopolato sui social, scalato le classifiche con il suo libro ed aver convinto anche i più scettici con la prova d’attrice nel film Genitori vs Influencer, ora Giulia si è buttata in nuova avventura al timone di un programma. E per farlo ha scelto un guardaroba di tutto rispetto.

Il bagaglio di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha lasciato a casa i vestiti low cost: per il weekend di lavoro in Sardegna nel bagaglio hanno trovato spazio solo capi esclusivi. La scelta è caduta su una selezione di top brand, con abiti morbidi e svolazzanti dai colori estivi. Sui social si è fatta vedere con un completo verde lime Balmain che sottolineava ogni sua forma, particolarmente apprezzato dal compagno Carlo Gusalli Beretta. “Sempre più bella”, le ha scritto lui innamoratissimo. In spiaggia Giulia ha posato romantica in top e gonna Zimmermann che svolazzavano al vento tra mille balze e rouches, in Jacquemus scollato e attillato ha dato prova di tutta la sua sensualità. Anche gli accessori sono degni di nota, dai sandali flat Gianvito Rossi ai cappelli di paglia Borsalino.

La paura per il coronavirus

Già prima della partenza pe la Sardegna, Giulia De Lellis non si sentiva in forma perfetta. Al ritorno la situazione era peggiorata e, con qualche linea di febbre, la bella influencer ha temuto di essersi presa il coronavirus. Appena sbarcata a Milano si è fatta il tampone e ha potuto tirare un sospiro di sollievo: l’esito è stato fortunatamente negativo. Solo un banale raffreddore, che si è risolto con una giornata a riposo sotto le coperte. Come c’era da aspettarsi le riprese in spiaggia, con le temperature ancora fresche e addosso abiti estivi e leggerissimi non le hanno fatto bene alla salute… ma per sfoggiare quei look era un rischio che valeva la pena correre!

