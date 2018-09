Katy Perry splende con Orlando e in camera…

La notizia ha iniziato a circolare a marzo: Katy Perry e Orlando Bloom sono di nuovo insieme. Tra commenti reciproci sulle proprie pagine social e qualche foto rivelatrice, il loro amore è proseguito in sordina fino alla tanto attesa conferma ufficiale, che è finalmente arrivata.

Innamorati e sorridenti i due hanno fatto il loro debutto sul red carpet al Gala for the Global Ocean, organizzato dal principe Alberto a Monaco. Tra parole sussurrate e dolci toccatine i due sono apparsi più complici che mai. Elegante Orlando Bloom con un completo lavorato nero e splendida Katy Perry in rosa cipria e dettagli metallizzati Tom Ford.

Ma è nelle storie social che trapela la vera intesa tra i due, con una Katy Perry che prima lo prende in giro per il completo verde menta mentre in jet privato volano verso Montecarlo e poi lo esorta a voltarsi quando Orlando Bloom, in hotel, si veste, per poter ammirare il lato B dell’attore inglese in tutto il suo splendore. Lui improvvisa un balletto e ride sornione. Per l’evento Orlando decide di optare per un altro look monocolore, che sottolinea però il derrière scolpito allo stesso modo. Katy apprezza, le fan di tutto il mondo rosicano.