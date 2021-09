Kendall Jenner atletica e sensuale nella campagna Jacquemus

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore Idea regalo 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Seminuda, appesa a un palo, con gli occhi languidi. E ancora, con lo sguardo perso nel vuoto e un microtop che lascia intravedere un sideboob bollente. E’ così che appare Kendall Jenner nella nuova campagna Jacquemus per l’autunno-inverno. Se l’intento del brand era quello di stupire, l’obiettivo è stato centrato in pieno.

Le polemiche sul corpo femminile

Gli scatti, realizzati da Drew Vickers, hanno però scatenato anche qualche polemica. “C’è ancora bisogno di mercificare così il corpo femminile?”, si chiedono molti follower su Instagram. Kendall Jenner mette in mostra la nuova it-bag di stagione, Le Sac CiuCiu, in una vibrante tonalità di fucsia, ma con il corpo nudo e la posizione plastica l’attenzione degli utenti si concentra su altro. Nelle immagini pubblicitarie, volte a promuovere la collezione La Montagne (la montagna), c’è anche spazio per altri capi più invernali. Pantaloni a zampa, caldi piumini, scarponcini da arrampicata: vestiti realizzati in tessuto tecnico ma sdrammatizzati da colori accesi.

Kendall tra mare e montagna

Tra le modelle più famose e richieste del mondo (ma c’era un tempo in cui nessuno la voleva, leggi qui il motivo), con il suo viso fresco e le gambe toniche Kendall Jenner è la testimonial perfetta per questa collezione. Abituata a posare davanti all’obiettivo, la top non disdegna scatti provocatori nemmeno sui social. Le fotografie delle sue vacanze in Sardegna insieme al fidanzato, il cestista Devin Booker, hanno fatto il giro del mondo. Bikini striminziti e lunghi abiti estivi: Kendall in Italia era più sensuale che mai. Mare o montagna? La Jenner è perfetta con ogni outfit!

Related Posts