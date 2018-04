Il sodalizio tra il mondo del rap e Iuter non accenna a scricchiolare. Per rappresentare la nuova collezione Mirage, il brand di streat wear ha scelto per la seconda volta il carisma e il carattere determinato di Marracash, che sui social si autodefinisce “volpe del deserto”.



Come suggerisce il nome, la collezione si ispira ai paesaggi desertici e ai suoi colori: quelli dominanti sono il beige e il nero, sui quali spicca l’arancione squillante dei safety jacket. Le felpe, gli occhiali, i pantaloni e le giacche in perfetto stile urban della collezione Mirage hanno già conquistato star come Marracash e Gue Pequeno.

Marracash è l’esempio perfetto di uno capace di apprendere da ogni situazione, che ha imparato dalla strada e che non smette mai di evolversi. Proprio come lui, anche i serpenti e gli scorpioni protagonisti della collezione di Iuter hanno fatto dell’adattamento la chiave della propria sopravvivenza. Il messaggio è chiaro: nel deserto come nella strada, se vuoi sopravvivere devi imparare a farti valere.

