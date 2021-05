Megan Fox e Machine Gun Kelly, look audaci e passione sul red carpet

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy un voto al colore 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Non c’è distanziamento sociale tra Megan Fox e Machine Gun Kelly sul red carpet dei Billboard Music Awards. Certo, la coppia vive insieme ma, dopo essere rimasti all’asciutto in fatto di effusioni agli eventi ufficiali per tanti mesi, le immagini dei due che si scambiano un bacio trasgressivo hanno fatto subito il giro del mondo. Alla cerimonia, che si è svolta domenica 23 maggio ai Microsoft Theater di Los Angeles, l’artista ha vinto due premi (Top Rock Album e Top Rock Artist) e ha dato spettacolo insieme alla fidanzata.

Con la lingua nera

Qualche indizio di quello che avremmo visto sul tappeto rosso era stato pubblicato sul profilo Instagram di Machine Gun Kelly nel pomeriggio. Il rocker aveva postato delle immagini della sua lingua completamente colorata di nero. “Accessorio speciale per stasera”, si legge nei contenuti social. La stessa lingua che allo show ha prima mostrato ai fotografi e con cui ha successivamente leccato Megan Fox. Lei è stata al gioco, creando un momento bollente che, è il caso di dirlo, ha lasciato tutti a bocca aperta.

I look audaci

Effusioni a parte, anche i look dei due fidanzati hanno contribuito ad aumentare il fattore hot. Per la serata Megan Fox ha optato per un abito nero di Mugler che lasciava poco all’immaginazione: gonna in tulle e top realizzato con dei sottilissimi pezzi di tessuto, che celavano a malapena il seno. Ai piedi la Fox portava delle altissime platform di Jimmy Choo. Era audace anche l’outfit di Machine Gun Kelly, composto da un completo Balmain e da mocassini in vernice Giuseppe Zanotti. La lunga camicia lasciata aperta svelava il petto completamente ricoperto di tatuaggi.

Nozze all’orizzonte?

Quella formata dall’attrice e dal cantante è una coppia che non passa inosservata. Insieme da circa un anno, Megan Fox e Machine Gun Kelly (Colson Baker il suo vero nome) si sono innamorati sul set del film Midnight in the Switchgrass. Megan, 35 anni e 3 figli avuti da Brian Austin Green, e Colson, 31 anni e una figlia, si dicono pronti alle nozze. E c’è già chi fantastica sugli improbabili look nuziali.

