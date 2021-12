Melissa Satta e Mattia Rivetti, shopping di Natale formato famiglia

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Idea regalo Un voto al colore 6.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Era stato il settimanale Chi ad immortalare, a inizio luglio, Melissa Satta e Mattia Rivetti in vacanza insieme in Sardegna. Gli amici, le uscite in barca e un sacco di complicità: questo traspariva dalle pagine del magazine. Poi, ad agosto, la showgirl aveva confermato le indiscrezioni, pubblicando una foto di coppia: i due, abbracciati in un canneto, sorridevano felici.

Love story con cautela

Sono passati i mesi ma la love story tra Melissa e Mattia prosegue a gonfie vele, anzi, ora è molto più intensa. Dalla fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, la Satta ha impiegato ogni energia per proteggere il figlio Maddox, avuto dal calciatore. Non è stato un periodo facile e lei è stata molto attenta a non farsi paparazzare in situazioni compromettenti. Dopo un po’ di frequentazione in gran segreto però, Melissa si è sentita pronta a ufficializzare l’amore con Mattia Rivetti.

Gli acquisti “di famiglia”

In questi ultimi giorni di corse pre-natalizie la coppia è stata pizzicata intenta a fare shopping per le vie del centro di Milano. Corsa ai regali per Melissa Satta e Mattia Rivetti, che hanno fatto acquisti “di famiglia”. I fidanzati si sono prima fermati allo store di Stone Island, marchio in parte di proprietà dei Rivetti, dove hanno fatto incetta di articoli. Melissa e Mattia si sono poi diretti nel negozio di Giochi Preziosi, da dove sono usciti con due grossi sacchetti: conterranno i doni per Maddox?

Casual ma firmati per lo shopping

E’ casual il look meneghino dei due: immancabile cappellino da baseball per Mattia Rivetti, abbinato a colorate sneakers Nike. Melissa ha invece optato per cappotto lungo, ginniche Chanel e borsa Valentino. Le mascherine nere e i berretti bel saldi in testa non sono riusciti a renderli irriconoscibili. Gli abbracci e gli sguardi complici hanno fatto il resto per catturare l’attenzione. Sbircia nella gallery lo shopping delle feste di Melissa Satta.

