Rihanna in lingerie si prepara per un San Valentino bollente

“Il giorno di San Valentino è per me… ma voi potete guardare”, scrive Rihanna su Instagram, stuzzicando i follower con dei nuovi scatti bollenti in lingerie. La cantante ci tiene a rimarcare ancora una volta l’importanza dell’amor proprio, specificando come la festa più romantica che ci sia si possa benissimo festeggiare da soli, volendosi bene. Lei però con tutta probabilità trascorrerà il 14 febbraio in compagnia.

L’amore con Asap Rocky

Da dicembre 2020 Rihanna è fidanzata con il rapper Asap Rocky. I due, che si conosco da circa dieci anni, si sono mollati e ripresi più volte. Adesso sembrano fare sul serio, tanto che qualche mese fa lui ha dichiarato come la fidanzata valga “un milione di altre donne”. A fine 2021, in occasione della sua nomina a eroina nazionale di Barbados, RiRi aveva anche acceso il mondo del gossip per un pancino sospetto (ve la ricordate fasciata nell’abito sottoveste di Bottega Veneta?). Insomma, tra i due l’amore va a gonfie vele, tra cene romantiche, feste in discoteca e relax nelle loro case di lusso.

Il look per San Valentino

Con una love story così salda, Rihanna si prepara dunque per un San Valentino di fuoco. Le foto per il lancio della collezione a tema Savage x Fenty, il suo brand di lingerie, e per i nuovi rossetti di Fenty Beauty, marchio sempre di proprietà dell’artista, fanno girare la testa. Il body rosso con profondissimo scollo a V è reso ancora più hot da due lacci che dal seno scendono lungo l’addome. Unghie lunghissime, tatuaggi in vista, maxi collane, capelli con sfumature scarlatte, calze a rete: RiRi è una visione. In un video social la star ancheggia e mostra il corpo. “E’ ora di infilarsi in qualcosa di sexy”, si legge nelle immagini. Perché da soli si può sì festeggiare ma in due è meglio!

