50 anni di stile: Zara celebra la moda con 50 icone

Prendi un anniversario importante, riunisci qualche volto noto, crea una collezione celebrativa. E’ quello che ha fatto Zara, il colosso del fast fashion, in occasione dei 50 anni dalla sua prima apertura. Il risultato è… un film!

L’idea per i 50 anni

Cinquanta anni, cinquanta volti leggendari. Per celebrare il suo mezzo secolo di storia, Zara ha scelto di fare le cose in grande: un progetto straordinario firmato da Steven Meisel, uno dei fotografi più influenti della moda. Al centro di questa celebrazione, ci sono le modelle più iconiche al mondo, riunite in un video emozionante che rende omaggio alla creatività, alla bellezza e alla longevità.

Il film

Il film è molto più di una semplice campagna: è una dichiarazione d’amore alla moda. E in 50 anni da Zara ne è passata di tutti i tipi. Il cast stellare incarna un omaggio senza tempo allo stile. Sulle note di “I Feel Love” di Donna Summer, ogni modella si esibisce con la propria personalità, trasformando il set in una passerella di emozioni. Da Naomi Campbell a Cindy Crawford, da Linda Evangelista a Vittoria Ceretti, le protagoniste non sono solo volti noti: sono muse, icone, donne che hanno scritto la storia della moda. Tutte cantano e flirtano con l’obiettivo come solo loro sanno fare.

I look

L’eleganza delle riprese si riflette anche nei look, che celebrano il fascino senza tempo dello smoking monocromatico. Un’estetica minimalista e potente, che mette in gioco l’esperienza del marchio Zara e lo canalizza in una collezione senza tempo. Glamour e accessibilità: le due carte vincenti del brand. La collezione presentata nel film è disponibile su Zara.com e in alcuni store selezionati in tutto il mondo. A presentare sul sito i capi, inossandoli con personalità e professionalità, sono alcune tra le bellissime modelle: c’è la leggendaria Eva Herzigova ma anche l’emergente (e già richiestissima) Amelia Gray.

Il progetto celebrativo

Dietro questa iniziativa, c’è la visione di Marta Ortega Pérez, presidente non esecutivo di Inditex, figlia del fondatore Amancio Ortega e anima moderna del brand. “La creatività è il cuore di Zara: è ciò che ci definisce”, ha dichiarato. Marta ha voluto celebrare non solo la storia di Zara, ma anche i legami profondi che il brand ha costruito nel mondo della moda. E chi meglio di Steven Meisel, suo amico personale, poteva catturare l’essenza di questa storia, immortalando le splendide modelle?

I numeri di Zara

Fondata nel 1975 in Spagna, a La Coruña, da Amancio Ortega, Zara è diventata un’icona globale della moda, conquistando il mondo con il suo stile accessibile e sempre al passo con le tendenze. Il segreto del suo successo? Un ascolto costante dei desideri dei clienti e un team creativo di oltre 300 designer che trasforma ispirazioni e intuizioni in collezioni irresistibili. Oggi, con una presenza in 98 mercati fisici e 214 online, Zara è sinonimo di shopping fluido e senza confini. Agilità, creatività e un tocco di magia fanno di Zara un brand che da 50 anni ridefinisce il concetto di moda.

Chi è Marta Ortega Pérez?

Marta Ortega Pérez è una dirigente d’azienda spagnola, nata il 10 gennaio 1984 a Vigo, in Galizia. Figlia di Amancio Ortega, fondatore di Inditex (il gruppo che controlla marchi come Zara, Massimo Dutti e Pull&Bear), e della sua seconda moglie Flora Pérez, Marta è cresciuta tra la passione per la moda e l’equitazione. Dopo aver studiato International Business alla Regent’s University di Londra, ha iniziato la sua carriera nel 2007 lavorando in un negozio Zara nel quartiere di Chelsea, a Londra. Negli anni successivi ha ricoperto diversi ruoli all’interno di Inditex, contribuendo a rafforzare l’immagine e la proposta creativa di Zara. Il 1º aprile 2022 è diventata presidente non esecutivo di Inditex, succedendo a Pablo Isla . Sotto la sua guida, l’azienda ha continuato a innovare, mantenendo un equilibrio tra eredità familiare e visione contemporanea.

