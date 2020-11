La voglia di comodità mette d'accordo tutte, ma questo non significa dover rinunciare all'eleganza... anche per andare a dormire

Ci avevano abituato a look sontuosi e abiti da sogno, ma complice anche la pandemia, le vip virano sempre più di frequente su mise casalinghe per i loro post social. Dopo gli abiti da sera, ora è il turno di quelli “da notte”, ma anche in pigiama sanno stupire. Perché loro lo sanno bene: anche per andare a letto ci vuole stile.

Se c’è una cosa che mette d’accordo tutte, è la voglia di comodità. Niente pizzi, fronzoli e trasparenze: il pigiama caldo e confortevole è quello che piace di più alle celebrità. Una su tutte è Chiara Ferragni che sceglie modelli Intimissimi dai colori chiari e condivide su Instagram un reel in cui combina tra loro più modelli. Morbidezza e toni neutri anche per Elena Santarelli, con scaldacuore legato in vita e pantaloni Tezenis. Modello simile per Marica Pellegrinelli: comfort ed eleganza tutto in uno.

Se le nuance delicate piacciono indistintamente, sulle fantasie ognuna ha la sua da dire. Federica Fontana in Valery propone le righine bianche su tono celeste: un classico intramontabile del nightwear. Bianca Atzei è sofisticata in pigiama di seta Incanto con una fantasia ricercata e rossetto rosso. Quadri sopra e tinta unita sotto per Federica Pellegrini, viceversa per Diletta Leotta che indossa pantaloni da uomo Intimissimi (a proposito, hai visto lo spot con Diletta?).

Scegliere lo stesso pigiama per i grandi e per i piccini è un’idea dolcissima, che piace ad esempio a Giorgia Palmas. Per le coccole sul lettone con la sua piccola Mia Magnini ha voluto per entrambe un look total pink. Anche Giulia De Lellis ha puntato sullo stesso nightwear per sé e per le sue nipotine Matilde e Penelope. Pantaloni rosa, maglia bianca con l’orsetto e boccacce per tutte: difficile dire quale sia l’adulta e quali le bambine.

Ci sono anche Federica Nargi, Beatrice Valli e Rocio Munoz Morales tra le vip in pigiama. Guardale nella gallery…

Related Posts