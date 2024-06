Vip a nozze, gli abiti da sposa sfoggiati a giugno

La stagione delle nozze procede a pieno ritmo e non passa settimana in cui non ci sia qualche coppia vip pronta a giurarsi amore eterno. I vestiti da cerimonia sfoggiati dalle invitate fanno brillare gli occhi, ma sono gli abiti da sposa a fare veramente sognare. Ormai indossarne più di uno è prassi e tra trasparenze, lucichii e ricami preziosi sono uno più sontuoso dell’altro.

Le nozze più attese

Tra le nozze più attese e spettacolari, quelle di Diletta Leotta con Loris Karius che non hanno deluso le aspettative in quanto a romanticismo. Le invitate vip si sono fatte notare, ma ovviamente è stata la sposa a risplendere di più. Nella splendida cornice dell’isola si Vulcano, la conduttrice ha indossato un poker di abiti Atelier Emé:. Due corti per il white party pre-wedding, poi per la cerimonia un abito di pizzo con gonnellone amovibile, che si trasforma in un vestito a sirena. Sul finale, un sexy minidress per scatenarsi nei balli. Sul velo, la scritta “All I ever wanted”: ciò che ho sempre desiderato.

LEGGI ANCHE >>>Il look delle vip alle nozze di Diletta Leotta<<<

L’eleganza della semplicità

Spesso l’essenza dell’eleganza si trova nella semplicità, ed è il caso di Alice Sabatini al matrimonio con Gabriele Benetti. L’ex Miss italia ha indossato tre look Elisabetta Polignano, il primo dei quali in canapa e lino, ampio e romantico con un fiocco e una fascia sul seno in pizzo chantilly. Le applicazioni floreali invece sono state le protagoniste dei vestiti indossati per il ricevimento e per il taglio della torta.

Elegantissima senza strafare anche Benedetta Balestri, che ha sposato Matteo Maffucci degli Zero Assoluto. I suoi abiti da sposa erano minimal e dalle linee pulite: il primo lungo e l’altro corto, erano tanto sobri quanto di classe.

Gli abiti da sposa principeschi

Tra le spose di giugno, l’ex tronista Sara Affi Fella è andata a nozze con il calciatore Francesco Fedato. Per il sì bucolico in un giardino a Capua, la sposa ha scelto una creazione principesca Galia Lahav in pizzo, con scollo a barca, maniche lunghe e scollo a barca. Due cambi per la festa: il primo a sirena e con fiori applicati, il secondo con spacco ampio.

Sembra essersi ispirata alle favole per i suoi abiti da sposa anche Raissa Russi, l’influencer che ha sposato il compagno Momo. Per il sì ha indossato un vestito con maniche trasparenti e ricami sul corpetto digradanti sulla gonna ampia e lunga fino ai piedi. Per il taglio della torta ha cambiato stile, scegliendo un modello liscio e con un gioco di incroci sul seno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Le spose sexy

C’è anche chi non rinuncia ad essere sexy e provocante nel giorno delle nozze, come Floriana Messina che ha scelto tre abiti da sposa uno più sensuale dell’altro. In chiesa è arrivata con un vestito Formeri Atelier dalla gonna in tulle e il corpino che, seppure a collo alto e maniche lunghe, era quasi trasparente. Un vestito attillatissimo e luccicante l’ha scelto per scatenarsi nelle danze e un altro, tutto di perline e dalla scollatura vertiginosa per il taglio della torta.

Non ha fatto sconti sul fronte della provocazione nemmeno Angela Robusti, per il sì con Filippo Inzaghi. Al party pre-wedding con indossava altro che un body bianco e una blusa velata. Per il sì era splendida con una creazione Pronovias che lasciava nuda la schiena e sottolineava il lato B. Per il taglio della torta, via libera alle trasparenze più audaci.

Related Posts