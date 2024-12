Eleganza e sensualità con gli abiti di velluto, perfetti per le feste

Alba Parietti sceglie il nero, rosso per Andrea Delogu e verde/blu per Paola Turani: ecco le scelte delle vip

Caldi, avvolgenti, sinuosi, morbidi, eleganti… gli abiti di velluto hanno tutte le caratteristiche giuste per essere i più desiderabili nelle stagioni fredde, e nel periodo delle feste in particolare. Amatissimi da ogni fashion addicted, perfetti per eventi mondani e festeggiamenti privati. Le vip non rinunciano poi a postarli sui social per farsi ammirare: ed è un ottimo spunto per chi cerca un outfit particolare per il cenone di San Silvestro!

L’abito di velluto nero è il preferito

Il nero è il colore più amato, soprattutto nelle occasioni in cui è richiesta una certa eleganza. Non stupisce quindi che sia favorito dalle vip per i loro abiti di velluto. Ne ha indossato uno Alba Parietti, un capo Parosh sensuale ed intrigante, con profonda scollatura morbida, che grazie a un voile gioca con il vedo-non-vedo. Il vestito Emporio Armani indossato da Ludovica Frasca smorza la seriosità del colore e la classicità delle linee con un divertente orlo bombato e imbottito. Anche Beatrice Valli punta su un modello insolito che lascia nude le spalle e presenta un intrigante cut-out sul busto e una balza all’altezza della vita che arricchisce la gonna lunga.

Eleganza in rosso

Per unire sensualità ed eleganza, l’abito in velluto rosso non ha rivali. Non a caso lo sceglie Michela Perisco per brillare a un evento modano. Il suo è un capo custom made Michele Giambrocono, con profili bordati di nero e che lascia scoperta la schiena, mentre la gonna attillata e con lungo strascico sottolinea maliziosamente i fianchi. Il suo vestito ha una tonalità squillante e vivace, mentre quella su cui punta Andrea Delogu è più intensa e profonda: un capo Luisa Spagnoli lungo fino a terra e con una scollatura incrociata che enfatizza il décolleté. Spalle scoperte e spacco profondo aggiungono un tocco di sensualità in più. La stessa mise è stata scelta anche da Marina Di Guardo e l’effetto è altrettanto wow.

Verde/blu profondo

Tra gli abiti di velluto preferiti dalle vip ci sono anche quelli che virano su una tonalità tra il verde e il blu, lunghi e con collo alto. Ne è un esempio il vestito di Paola Turani, un modello Amazuin con drappeggio sulla parte alta, che sottolinea con eleganza il suo fisico statuario (lo ha scelto anche Giulia Salemi, ma in nero, per fasciare il pancione). Beatrice Luzzi si trova d’accordo con questo stile, e infatti anche lei indossa un capo con caratteristiche simili durante una puntata de Grande Fratello. Quello sfoggiato dall’opinionista però possiede un tocco di malizia in più, grazie allo spacco inguinale bordato di piume di struzzo.

Le fan del corto

Se in generale le vip preferiscono che il loro abito di velluto sia lungo, c’è anche chi non rinuncia al corto senza perdere eleganza. Una di loro è Natalia Paragoni, con un minidress nero molto sensuale che lascia scoperta la schiena e, grazie all’orlo asimmetrico, anche una coscia. Veronica Gentili sceglie invece un modello SoAllure blue navy con arricciature su maniche e fianchi, spalline imbottite e collo alto. La conduttrice de Le Iene posa per i social sfoggiando con sensualità le gambe nude. Guarda il suo vestito e tutti gli altri nella gallery.

