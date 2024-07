Vip in abito da sposa per festeggiare il decimo anniversario di nozze

Elena Santarelli, Cristina De Pin e Jessica Melena in bianco per rinnovare le promesse dopo 10 anni

Se il giorno delle nozze è uno dei più belli di tutta la vita, perché accontentarsi di viverlo una volta sola? Sta diventando ormai una moda consolidata quella di rinnovare le promesse a distanza di 10 anni dal sì, organizzando un vero e proprio ricevimento e, con l’occasione dell’anniversario, tornare a indossare di nuovo l’abito da sposa (o magari sfoggiarne due).

LEGGI ANCHE>>>Victoria Beckham per l’anniversario si rimette l’abito da sposa (viola)<<<

Jessica Melena in pizzo bianco

Per il rinnovo delle promesse nuziali, Ciro Immobile e Jessica Melena hanno organizzato un bellissimo white party in giardino con tanti ospiti vip. La moglie del calciatore ha indossato un vestito di pizzo bianco Atelier Emé. Corpino strutturato, trasparenze delicate, profondo scollo a cuore e spacco che scopre la coscia donavano un tocco di sensualità all’abito da sposa della modella. Le figlie della coppia Giorgia e Michela, deliziose nei loro vestitini spumeggianti Monnalisa, erano le damigelle mentre Mattia e Andrea avevano il ruolo di paggetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Elena Santarelli sinuosa e luccicante

Anche Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno celebrato l’anniversario di nozze organizzando all’hotel St. Regis di Roma un ricevimento sontuoso. Per le nozze celebrate 10 anni fa, la showgirl aveva indossato due abiti da sposa Alberta Ferretti, uno lungo e uno corto, entrambi in pizzo. Stavolta ha cambiato stile preferendo un vestito in satin Giuseppe Di Morabito, con scollo drappeggiato sia sul davanti che sulla schiena e illuminato da un reggiseno di strass. Coda di cavallo e make-up leggero completavano un look all’apparenza semplice ma che non ha lasciato nulla al caso.

LEGGI ANCHE >>>Benedetta Parodi e Fabio Caressa: alle Maldive per i 20anni di matrimonio<<<

Doppio abito da sposa per Cristina De Pin

Cristina De Pin non si è accontentata di un solo abito da sposa per il rinnovo delle promesse a 10 anni dalle nozze con Riccardo Montolivo: ne ha sfoggiati due. Il primo era un completo Elisabetta Polignano, con top a maniche lunghe e gonna a vita bassa: un modello in pizzo filé che avvolge con eleganza il fisico scolpito della modella. Per il party ha preferito un outfit più sbarazzino dello stesso brand: una tuta corta ricoperta da pizzi ricamati, completata da una sopra-gonna di georgette di seta. Lo “sposo” ha indossato un completo Sartoria Trinchese. I due hanno festeggiato alla Rocca Borromea, insieme a tanti amici vip.

Guarda nella gallery tutti gli abiti da sposa per il rinnovo delle promesse.

Related Posts