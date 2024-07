Da Clizia Incorvaia a Simona Ventura, gli abiti da sposa indossati a luglio

Dai vestiti in pizzo agli outfit più insoliti passando per i cambi di look "estremi", ecco le vip all'altare

Luglio è stato un mese caldissimo anche per quanto riguarda le nozze vip. Sono molte le coppie che sfidando le temperature roventi sono andate all’altare, con il solito sfoggio di abiti da sposa che fanno sognare. La tendenza è sempre quella, ormai consolidata, di indossare un vestito per la cerimonia e un altro per il ricevimento con cambi di mood e di stile decisamente sorprendenti.

Semplicità alla cerimonia, esuberanza al party

E’ stato un cambio di look drastico quello di Clizia Incorvaia, che tra la cerimonia e il ricevimento non ha cambiato solo l’abito da sposa ma anche il taglio di capelli. Per il sì all’ex gieffino Paolo Ciavarro ha scelto un modello a colonna Galia Lahav strapeless e con manicotti. Per il party era molto più esuberante, con un minidress dello stesso brand tutto luccicante. Oriana Sabatini, a nozze con l’attaccante della Roma Paulo Dybala, si è trovata sulla stessa lunghezza d’onda: un vestito bianco Dolce&Gabbana dalla silhouette minimal con guanti di pizzo per il rito, abito cortissimo e seducente per la festa con maliziosi dettagli in merletto.

L’abito da sposa in pizzo

Il pizzo è un grande classico per le spose, e anche in questo luglio è stato amatissimo per andare all’altare. Lo ha scelto la stella del basket Chiara Pastore per il sì a Gigi Datome, con un vestito dalla gonna ampia e scollo a cuore. Lo ha voluto anche Domizia Castagnini, neo moglie del campione di moto Pecco Bagnaia, con un abito da sposa Andrea Sedici dal ricamo estremamente elaborato e trasparenze delicate. E’ stata anche la preferenza di Lucia Bramani per sposare lo juventino Federico Chiesa: per lei un abito dalle maniche lunghe e dal collo alto, ma con un sexy e sorprendente cut-out sulla schiena. Tutte e tre per il party hanno cambiato registro optando per tessuti lisci e linee meno strutturate.

Le spose insolite

Spesso si tende a dare per scontato che l’abito da sposa sia provvisto di gonna, ma se c’è una a cui le consuetudini proprio non piacciono è Simona Ventura. La conduttrice non si è smentita e alle nozze con Giovanni Terzi si è presentata in pantaloni. Era un modello Atelier Emé con calzoni a sigaretta, maniche trasparenti e strascico, elegante quanto insolito. Al ricevimento è stato sostituito da un vestito più tradizionale, in chiffon con scollo a cuore. Nemmeno Guendalina Tavassi è stata una sposa sulla scia della tradizione. Complice il fatto che il matrimonio con Federico Perna è avvenuto a sorpresa su una spiaggia delle Maldive, la ex gieffina ha indossato un semplice prendisole bianco.

La sposa indiana miliardaria

Parlando delle spose di luglio non si possono non citare le nozze Ambani: i miliardari indiani che hanno organizzato uno dei più spettacolari eventi dell’ultimo periodo. Radhika Merchant ha sfoggiato quattro lussuosissimi vestiti: un crescendo di ricercatezza nei tessuti e nella manifattura. Si è trattato di abiti dal significato importante, con omaggi alla tradizione indiana e all’amore.

Sfoglia la gallery e guarda gli abiti da sposa delle vip di luglio.

