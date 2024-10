Gli abiti da sposa di Mariacarla Boscono che rendono sexy la tradizione

La top model per le nozze con Claudio Stecchi ha indossato tre look Dolce&Gabbana in pizzo antico

Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi si sono sposati il 5 ottobre a Bagheria, in Sicilia, e hanno vietato l’utilizzo dei cellulari per le foto. Solo a distanza di qualche settimana sono state diffuse le prime immagini ufficiali del sì. Le nozze sono arrivate dopo poco più di un anno d’amore: a novembre la coppia in un colpo solo era uscita allo scoperto e aveva annunciato il matrimonio imminente. Per il giorno del sì hanno chiamato a raccolta un parterre di vip del mondo della moda e della musica, e la sposa ha sfoggiato tre abiti Dolce&Gabbana inspirati alla tradizione siciliana ma con un twist assolutamente moderno. Il concept è quello di una sposa che costruisce il suo outfit partendo dai capi trovati nei bauli e, piano piano con il procedere della festa, lo decostruisce.

Il primo abito

Per la scelta degli abiti da sposa Mariacarla Boscono si è fatta aiutare dalla stylist Ramona Tabita, mentre la realizzazione dei capi è stata affidata a Dolce&Gabbana con cui la modella ha un passato professionale. Il primo vestito, con l’iconico corsetto della maison, era composto da pizzi e tessuti vintage recuperati dai bauli appartenuti a famiglie siciliane, ogni parte composta da scampoli differenti e in diverse tonalità di bianco. La vaporosa cappa indossata per la cerimonia era composta da 2000 metri di strisce di tulle plissettate.

Il secondo abito

Il secondo degli abiti da sposa di Mariacarla Boscono (sempre firmato Dolce&Gabbana) era composto da una gonna in crinolina di tulle stropicciato, ornata da dettagli tridimensionali di raso duchesse, organza, broccato e pizzo rebrodé, con bustier steccato e completato da una redingote impalpabile e velata. Il vestito indossato al ricevimento, estremamente seducente, è totalmente trasparente e lascia intravedere la lingerie.

Il terzo abito

Durante il party, Mariacarla Boscono ha sfoggiato quello che tra i tre abiti da sposa era il più audace e particolare. L’aspetto è quello della lingerie d’altri tempi, come se la sposa si fosse alla fine spogliata. Dolce&Gabbana l’ha realizzato in delicato pizzo macramè: pantaloncini cortissimi con frange e un bolero in pizzo stravagante con volant all’uncinetto che modella la silhouette. A completare l’outfit, un velo in tulle effetto illusion con intricati motivi rebrodé.

Il fil-rouge: coroncina e stivali

Mariacarla Boscono ha cambiato tre abiti nel giorno delle sue nozze, ma alcuni fil-rouge l’hanno accompagnata durante tutto l’evento. Prima di tutto la coroncina che ha portato in testa, con fiori in porcellana e foglie in ottone. Anche i gioielli, sono stati una costante: alcuni disegnati da Dolce&Gabbana per l’occasione, altri appartenenti alla famiglia della sposa. Le fedi, invece, sono Pomellato. E poi gli stivali a calza che arrivano fino a metà coscia, in tulle ricamati a mano e con intrigante lace-up sul retro.

L’abito dello sposo

Accanto a Mariacarla Boscono, lo sposo Claudio Stecchi non ha certo sfigurato. L’atleta ha indossato un look Zegna. Il completo made-to-measure, con giacca a scialle e pantaloni a gamba larga, era in mohair marrone ruggine con camicia da sera con collo tab in mussola di lana, e scarpe da sera slip on in pelle. Inoltre portava al bavero una spilla di Pennisi degli anni ’30 in platino e diamanti di Kutchinsky.

La cerimonia e il party

Per festeggiare le loro nozze, Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi hanno accolto oltre duecento ospiti a Villa Valguarnera a Bagheria: tra gli altri Riccardo Tisci, John Galliano, Vittoria Ceretti, Rianne Van Rompaey, Mica Argañaraz, Julia Nobis, Natasha Poly, Loli Bahia, Mario Testino, Giuseppe Gibilisco, Giorgia e Skin (che ha cantato l'”Hallelujah”). Il rito è stato celebrato da Natalia Vodianova, cara amica della sposa, mentre la figlia della Boscono, Marialucas (nata dalla storia con Andrea Patti) ha commosso leggendo un passaggio de “Il Piccolo Principe”.

