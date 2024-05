Nozze a maggio, quale abito da sposa hanno scelto le vip?

Con maggio si riapre ufficialmente la stagione dei matrimoni, dopo un inverno dedicato ai preparativi. Le spose vip di questo mese? Michela Persico, Manila Nazzaro, Guenda Goria e non solo. L’attenzione di tutti è come sempre puntata sui loro abiti da sposa che fanno sognare, tra pizzi, tulle, spacchi e strascichi lunghissimi (anche se c’è chi non rinuncia al corto). Gli outfit nuziali poi, mai come quest’anno, si moltiplicano e se sfoggiarne due è ormai tradizione assodata, c’è chi fa tris e addirittura poker.

Juventus a nozze

Il 29 di maggio, un mercoledì, è stato celebrato il matrimonio di Michela Persico e Daniele Rugani. Le nozze, arrivate dopo una favolosa proposta avvenuta durante il concerto di Calcutta, vedono il coronamento del sogno di questa famiglia. Alla cerimonia erano presenti molti dei compagni di squadra di Daniele. Il difensore della Juventus era elegantissimo con un completo scuro in pendant con Tommaso, il figlio della coppia. La sposa ha optato per delle creazioni Galia Lahav: mood romantico con un pizzico di sensualità.

Le star del piccolo schermo

Tra le nozze più attese di maggio, quelle che hanno visto come protagonisti Guenda Goria e Mirko Gancitano. La coppia si è sposata a Mazzara del Vallo ed entrambi hanno sfoggiato ben tre look. La sposa è passata dal vestito romantico e regale Elisabetta Polignano, indossato in chiesa, al completo più giocoso e sbarazzino per il ricevimento, al vestito scollatissimo e con gonna a balze per il taglio della torta.

Manila Nazzaro ha osato ancora di più e di outfit ne ha sfoggiati ben 4. E’ partita con un tubino rosa pallido e con maniche a sbuffo per il sì in Campidoglio a Stefano Oradei. Per la grande cerimonia invece ha scelto un abito da sposa scenografico Diamond Couture con ampia gonna, spacco e spalle scoperte. Cambio drastico per il ricevimento, dove ha indossato un longdress attillato, dallo scollo asimmetrico e dettagli luccicanti. Per il ballo con il neomarito ha optato per un minidress luccicante con scollo a cuore e schiena nuda.

Protagonisti delle serie tv

A maggio è convolato a nozze anche Carmine Recano, il comandate Massimo Esposito della serie tv “Mare Fuori”, con la sua Donatella Tipaldi. La sposa ha scelto un vestito candido che enfatizzava il décolleté, con parte alta ricamata e gonna morbida e fluttuante che arrivava fino ai piedi.

Anche Benedetta Gargari, che interpreta Eleonora Sava in “Skam Italia”, si è sposata. Per il matrimonio in chiesa con Tommaso Cocchi ha sfoggiato un abito da sposa in pizzo bianco e tulle, con un romantico velo in testa. Al party invece l’attrice ha preferito il corto con un minidress dalla gonna a ruota.

L’abito da sposa per il rinnovo delle promesse

Jessica Melena e Ciro immobile, a 10 anni di distanza dal loro matrimonio, hanno festeggiato l’anniversario con una nuova celebrazione: la moglie del calciatore non ha rinunciato all’abito da sposa. Si tratta di un capo romantico e sensuale Atelier Emé, in pizzo semitrasparente, con profondissimo scollo a cuore e spacco che scopre la coscia.

Hanno rinnovato le promesse anche Justin e Hailey Bieber che a quasi 5 anni dal sì hanno voluto una nuova celebrazione. La modella ha approfittato dell’occasione per rivelare la gravidanza fasciando il pancione in un sinuoso vestito Saint Laurent.

A maggio si è sposata anche Hailie Jade Scott, la figlia del rapper Eminem, che ha detto sì a Evan McClintock: il suo sfarzoso abito da sposa a sirena lo trovi nella gallery.

