Nozze a ottobre, quale abito da sposa hanno indossato le vip?

Dal cappello di Beatrice Valli al pizzo all over delle (doppie) nozze di Mariacarla Boscono

Le nozze ad ottobre offrono il vantaggio di poter sperare ancora nelle belle giornate, ma senza l’inconveniente del caldo soffocante. Sarà per questo che molte vip hanno scelto questo mese per il sì? I matrimoni tra celebrità non sono mancati, e come da prassi gli abiti da sposa hanno fatto sognare, con una selezione di stili diversi ma uno più bello dell’altro. Dal cappello di Beatrice Valli al pizzo all over di Mariacarla Boscono, ve ne raccontiamo alcuni.

Diverse forme di eleganza

Quando una donna immagina il proprio abito da sposa, potrebbe sognare una creazione che sottolinei le forme del suo corpo con sensualità, o al contrario un vestito da principessa con gonna ampia e vaporosa. Qualunque scelta vale, purché sia in grado di far sentire speciale e a proprio agio chi la indossa. Alberta Santuccio ha optato per il primo stile e ha fatto centro. La medaglia d’oro per la scherma a Parigi per il sì ha scelto un vestito disegnato da Claudio Di Mari con scollo a cuore e spalle nude, in intrigante pizzo bianco. Un modello a sirena con maniche staccate estremamente sensuale.

Hanno puntato tutto sul romanticismo Rebel Wilson e da sua moglie Ramona Agruma per gli outfit nuziali, entrambi Pronovias. L’attrice e l’imprenditrice, che hanno scelto la Sardegna per celebrare la loro unione, hanno optato per uno stile analogo: tutte e due top bustier, gonna importante e spalline scese. Alcuni dettagli ben studiati definivano le rispettive personalità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue Weddings (@vogueweddings)

Ispirazione anni Novanta per l’abito da sposa

Eleganza da gran signora per Beatrice Valli che, dopo il matrimonio di due anni fa, ha detto nuovamente sì a Marco Fantini. L’influencer ha scelto un abito da sposa Alberta Ferretti con scollo a cuore e un motivo a fiocco sul seno, dalla linea semplice e dritta e spacco corto davanti. A completare la mise un soprabito svolazzante e un cappello a tesa larga.

Sembra venire direttamente dagli anni Novanta la scelta di stile che i Coma_Cose hanno fatto per le loro nozze. In particolare California (vero nome: Francesca Mesiano) ha indossato un vestito bianco corto dal corpetto arricciato, abbinato agli iconici stivaletti Tabi Maison Margiela e una pelliccia animalier effetto lince. Un look insolito e anticonformista, esattamente nello spirito di chi l’ha indossato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Le doppie nozze di Mariacarla Boscono

Mariacarla Boscono per le nozze con Claudio Stecchi, in Sicilia, ha sfoggiato tre mise custom made Dolce&Gabbana realizzate con pizzi antichi e tessuti vintage, in un crescendo di sensualità (RIGUARDA I DETTAGLI QUI). Coroncina con rose di porcellana e stivali calza ricamati a mano hanno caratterizzato ogni cambio d’abito.

Qualche giorno dopo, ecco il nuovo annuncio: “Yes we did it again!!!”. Sì lo abbiamo fatto di nuovo! Una seconda cerimonia celebrata a Firenze il 20 ottobre: per l’occasione gli sposi hanno indossato due look Valentino della collezione Avant Les Débuts Spring 2025 firmata dal direttore creativo Alessandro Michele. La top model ha incarnato la nuova visione del brand con un minidress dalla fantasia floreale realizzata con perle, paillettes e brillantini. Calze ricamate, guantini e turbante completavano il suo originalissimo outfit nuziale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariacarla Boscono (@mariacarlaboscono)

Le spose ormai fanno tris

In un momento in cui è prassi cambiare più abiti da sposa, le celebrità che si sono sposate a ottobre non hanno fatto eccezione. Nayra Garibo per il matrimonio con Francesco Sarcina ha fatto tris: ha iniziato con un vestito di romantico pizzo candido senza spalline per continuare con un abito a sirena con scollo asimmetrico e concludere in bellezza con paillettes bianche e trasparenze ammiccanti. Tutti abiti di Pronovias: guardali, insieme agli altri abiti da sposa di ottobre, nella gallery.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pronovias (@pronovias)

