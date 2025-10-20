Da Demi Moore a Hilary Duff: il look delle star all’Academy Museum Gala

La quinta edizione dell’Academy Museum Gala ha illuminato Los Angeles, trasformando il blue carpet del museo in una passerella di alta moda. L’evento, organizzato ogni anno dall’Academy Museum of Motion Pictures, celebra le eccellenze del mondo cinematografico e raccoglie fondi per sostenere programmi educativi e mostre dedicate alla settima arte. Come da tradizione, la serata ha visto la partecipazione di star internazionali, che hanno sfoggiato creazioni mozzafiato, tra scelte audaci e grandi classici. Ecco i dettagli di look.

Kim Kardashian con la maschera

All’Academy Museum Gala Kim Kardashian ha lasciato tutti senza parole con un look haute couture Maison Margiela. Dopo la provocazione di qualche giorno fa con il lancio del tanga con i peli publici, la regina dei social ha indossato una maschera in tessuto che avvolgeva completamente il viso, tenuta ferma da una collana a più giri con pietre preziose. L’abito nude, con coppe col ferretto e vita strettissima, era un capolavoro di sartorialità. Le maniche partivano dai gomiti e si allargavano in una gonna fluida e drappeggiata. Kim ha rivelato di essere completamente truccata e pettinata sotto l’accessorio facciale. In fatto di bellezza lei non lascia nulla al caso, nemmeno quando il volto è completamente oscurato.

Tessuti scultorei e dettagli materici

Sul tappeto blu dell’Academy Museum Gala, i dettagli materici e i tessuti lavorati hanno trasformato alcuni look in autentiche opere d’arte. Maude Apatow ha portato un tocco vintage con un abito in raso giallo decorato da motivi geometrici in gros grain nero, firmato Prada. Le piume, simbolo di leggerezza e fantasia, sono state protagoniste con Viola Davis, co-chair della serata, splendida in un abito in velluto di seta blu Gucci con bordature tono su tono. Naomi Watts ha invece scelto l’eleganza essenziale del bianco Balenciaga.

L’attrice Jenna Ortega ha sorpreso con un corpetto scultoreo in metallo a forma di foglia argentata e una gonna in seta marrone firmata Grace Ling: lo scorcio sulla schiena è bollente. In perfetto equilibrio tra surrealismo e classicità, Rebecca Hall ha reinterpretato un body trompe-l’œil della collezione 2026 di Thom Browne, abbinandolo a una lunga gonna nera, che ne smorzava l’effetto teatrale. Infine, Demi Moore ha conquistato tutti con un abito in raso bordeaux, dal corpetto strutturato e dal fianco asimmetrico: pura eleganza.

Il fascino eterno del nero

Il nero, colore simbolo di eleganza e mistero, è stato il grande protagonista dell’edizione 2025 dell’Academy Museum Gala. Una tonalità che non passa mai di moda, capace di unire semplicità e sensualità in un equilibrio perfetto. Sydney Sweeney ha conquistato i flash con un abito in velluto di Giorgio Armani Privé, con taglio all’americana, dettaglio cut-out e fiocco al collo. Selena Gomez ha optato anch’essa per il brand italiano, con un modello strapless di velluto con profilo di cristalli, accompagnato da una giacca smoking.

Prada per Amanda Seyfried, con un raffinato vestito in organza e scollatura in raso impreziosita da cristalli, jais e paillettes, completato da sandali in raso. Kendall Jenner ha portato una ventata di minimalismo anni Novanta in un abito smanicato alla caviglia firmato The Row. Charli XCX ha scelto una proposta dark e sensuale: per lei pelle e pizzi Saint Laurent.

Esplosione di colore

Se il nero ha dominato per eleganza, all’Academy Museum Gala 2025 non sono mancati i tocchi vibranti e cromaticamente audaci. Rachel Zegler ha sfoggiato un abito rosa shocking Tamara Ralph, con vita strizzata, lungo strascico e guanti da opera: un chiaro omaggio all’iconico look di Marilyn Monroe in Gli uomini preferiscono le bionde. Elle Fanning ha invece sostenuto l’esordio di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga con uno dei look più originali della serata. Il top oversize era abbinato a una gonna a palloncino di piume arancioni.

Azzurro per Emily Ratajkowski, che ha sottolineato la silhouette nel modello aderente di Jean Paul Galutier. Hilary Duff ha portato una ventata romantica con un abito Alberta Ferretti in chiffon nei toni del prugna e del fucsia, con profonda scollatura e gonna plissettata: un outfit principesco. Guarda nella gallery i look delle star che hanno reso magica la notte dell’Academy Museum Gala.

