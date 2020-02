Secondo, ma non ultimo, travestimento per l'istrionico cantante. Sui social indizi per le prossime serate

Secondo capitolo della saga di Achille Lauro. Nel duetto con Annalisa, sulla canzone che Mia Martini portò al al 42º Festival di Sanremo, “Gli uomini non cambiano“, il cantante ha messo in scena il secondo travestimento, Ziggy Stardust. E a quanto pare non sarà l’ultimo.

L’ESIBIZIONE

Achille Lauro ha cantato in piedi e quasi in sordina, mentre Annalisa, in tailleur pantaloni e corpetto fetish, era seduta a cavallo di una sedia, in una tipica posizione maschile e dominante. Il testo della canzone di Mia Martini poi, è un fortissimo messaggio sulle differenze di genere: “Sono figli delle donne, ma non sono come noi” e sulla virilità che fa male alle donne: “Gli uomini ti uccidono. E con gli amici vanno a ridere di te”.

IL TRAVESTIMENTO

Con un abito di raso verde smeraldo, una camicia a righe e una cravatta lamé di Gucci, Achille Lauro si è calato nei panni di Ziggy Stardust, alter ego di David Bowie. Una parrucca rossa e make-up marcato sugli occhi hanno reso chiarissima l’identificazione. La star britannica aveva adottato questo look per ‘Life on Mars‘. Si trattava nel suo caso di un abito color carta da zucchero disegnato dallo stilista Freddie Burretti.

COSA C’ENTRA BOWIE COL TESTO DI MIA MARTINI?

La spiegazione viene dallo stesso Achille Lauro, via social: “Ziggy Stardust, anima ribelle simbolo di assoluta libertà artistica espressiva e sessuale e di una mascolinità non tossica”.

Ancora una volta il cantante ribadire la propria anarchia e il rifiuto delle convenzioni di genere. Un modo sottile e gentile di dissentire e protestare. Provocatorio, ma mai volgare.

Il testo della sua canzone sanremese, d’altronde, è chiarissimo: “Me ne frego non so se ben mi spiego. Me ne frego con quel che piace a me”.

IL TERZO E QUARTO TRAVESTIMENTO

Dopo le prime due interpretazioni, è naturale aspettarsi che lo spettacolo continui nelle prossime serate. Su Telegram Achille Lauro ha scritto “4 personaggi, 1 destino”. Tra le emoji postate c’è un lupo (San Francesco), un fulmine (Ziggy Satrdust), delle maschere e una corona. Per quest’ultima, è facile pensare a Freddy Mercury. Chi sarà l’altro personaggio? Noi puntiamo su Amleto.

