All’addio al nubilato le vip vanno in bianco

Per Cecilia Rodriguez, Clizia Incorvaia e Diletta Leotta si avvicina a grandi passi il giorno delle nozze (tra poco vi sveliamo quando si sposano). Prima di pensare alle emozioni che proveranno all’altare, tutte e tre si sono godute il divertimento più sfrenato durante l’addio al nubilato. Un’occasione per scatenarsi e allentare la tensione in vista del gran giorno, ma anche per sfoggiare qualche look intrigante in attesa di indossare quelli esplosivi per il matrimonio. Il total white sembra essere la scelta più amata, anche se non mancano note di colore, e poi via libera a bikini, tute e abiti da sera.

L’addio al nubilato di Cecilia Rodriguez

Per il suo addio al nubilato, Cecilia Rodrguez è partita per l’Andalusia con le amiche più care, tra cui l’inseparabile sorella Belen Rodriguez (che l’ha anche accompagnata a scegliere l’abito da sposa). Per il viaggio Chechu ha scelto il comfort di una tuta, rigorosamente total white, Hinnominate. Non ha rinunciato al velo in testa, che non ha tolto nemmeno per i balli in bikini sexy. Ma dalla comodità e passata senza batter ciglio all’eleganza con un minidress Atelier Emè con spalline drappeggiate e gonna svasata: perfetto per danzare tutta la notte. >>>QUANDO SI SPOSA CECILIA RODRIGUEZ? L’appuntamento all’altare con Ignazio Moser è fissato per il 30 giugno e di certo il suo look lascerà a bocca aperta.

Coroncina chic per Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha festeggiato l’addio al nubilato in Sicilia. >>>QUANDO SI SPOSA CLIZIA INCORVAIA? L’influencer sposerà Paolo Ciavarro il 12 luglio in Versilia e i preparativi fervono: il matrimonio è stato anticipato rispetto al piano iniziale e lei ha dovuto scegliere un nuovo vestito. Per la vacanza con le amiche sull’isola ha sfoggiato una serie di outfit chic e ricercati, tra piume svolazzanti e paillettes argentate. Per il pomeriggio in piscina ha indossato un costume intero Mc2 Saint Barth, mentre per la cena elegante ha preferito un sontuoso e sensuale longdress bianco Galia Lahav (lo stesso brand che firmerà l’abito da sposa) con schiena nuda. Tocco di stile: la coroncina in testa per essere una vera party queen. Chissà come saprà stupire nel giorno del sì!

Diletta Leotta dal bianco ai colori

Se per l’addio al nubilato la tendenza è quella del total white, Diletta Leotta osa anche con i colori. Per i festeggiamenti con le amiche a Ibiza ha indossato un bikini sensualissimo viola, molto sgambato e che regala anche un underboob. Per i festeggiamenti a bordo piscina ne ha scelto un altro luccicante, e ha sfoggiato anche un abitino nero attillato abbinato agli anfibi. La conduttrice torna al bianco per il capo clou: un mini dress Atelier Emè in organza con lavorazione sangallo, scollo omerale e maxi fiocco sul retro. Dolce e romantica ma senza rinunciare alla sensualità. >>>QUANDO SI SPOSA DILETTA LEOTTA? Il 22 giugno sposerà Loris Karius con una cerimonia a Vulcano che si preannuncia da favola. Chi firmerà il suo abito da sposa? Ecco le nostre ipotesi.

In attesa di vedere Cecilia Rodriguez, Clizia Incorvaia e Diletta Leotta con l’abito da sposa, guardale nella gallery all’addio al nubilato.

