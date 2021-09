La modella, che si è trasferita a Padova per amore, è tornata a Milano per fare acquisti in compagnia

Si è trasferita a Padova per stare vicino al fidanzato, l’imprenditore Mirko Maschio ma, di passaggio a Milano, Aida Yespica si è concessa un pomeriggio di shopping in compagnia di amici. La modella, seguitissima anche sui social, dove ha quasi un milione di follower, è da anni nel cuore degli italiani. Sensualità latina, corpo statuario: a 39 anni Aida è più bella che mai.

Il look per lo shopping di Aida Yespica

In un caldo pomeriggio di inizio autunno, i paparazzi hanno seguito Aida Yespica per il centro del capoluogo lombardo. La venezuelana ha catturato tutta l’attenzione con la sua allure, tra gli sguardi dei curiosi. I capelli lasciati sciolti, gli occhiali scuri e un look casual ma firmassimo. I leggings Nike erano abbinati a una tshirt rosa di Chloè (350 euro). Sopra Aida indossava un elegante blazer nero, in tessuto lucido. Comodità ai piedi, con un paio di mocassini beige. L’accessorio più costoso però è la Sac de Jour di Saint Laurent (2.050 euro). La borsa, che la Yespica ha scelto in pelle nera, è una it-bag amata dalle fashioniste di tutto il mondo. Il foulard di Louis Vuitton (190 euro) arrotolato intorno ai manici è un vero tocco di classe.

A caccia di profumi

Ma in quali boutique si è diretta Aida Yespica per la sua giornata meneghina in compagnia? Sicuramente la modella ha fatto tappa da Zhor, profumeria di lusso e di nicchia. Aida si è seduta sugli opulenti divani in pelle, ricoperti di cuscini colorati, e lì ha annusato diverse boccette. Alla fine la Yespica è uscita dal negozio con un sacchettino. Quale fragranza avrà scelto?

