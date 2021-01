Alanui, il cardigan da 2mila euro che fa gola alle fashioniste

Frange e disegni aztechi per De Lellis, Gregoraci, Ferragni: il capo di lusso è contro la moda usa e getta

Mai cardigan fu più ambito di quello di Elisabetta Gregoraci! Sfoggiato con nonchalance nella Casa del GF Vip, il capo Alanui ha attirato la curiosità dei telespettatori ed è stato ampiamente protagonista sui media, che hanno titolato sul prezzo esorbitante. In realtà, questo maglione è ampiamente conosciuto dai fashionisti più attenti e sono molte le fortunate influencer che possono dire di possederlo. Ma il costo, per una volta, è giustificato dagli intenti.

Il brand

Alanui è un brand italiano, fondato nel 2016 dai fratelli Nicolò e Carlotta Oddi. I due ebbero l’idea di un bene di lusso, che durasse per sempre. Un investimento da tenere nel guardaroba e indossare per tutta la vita, carico di ricordi e di esperienze. Il nome significa infatti, nella lingua hawaiana, “grande percorso”.

L’idea di un capo controcorrente, contro la moda usa e getta e la logica delle collezioni, ha riscontrato parecchio successo. Maglione, giacca, vestaglia… Si tratta tra l’altro di un prodotto senza connotazione di genere e senza stagione.

Tutti i cardigan sono prodotti interamente in Italia. Sono pezzi unici, fatti con un chilo di cashmere, che richiedono 15 ore di lavorazione. Prima della spedizione, ciascun capo viene spruzzato di una fragranza hawaiana.

2mila euro nell’armadio

Fantasie naif, disegni aztechi, frange e cintura in vita, il cardigan Alanui è ben riconoscibile. Ambitissimo nei guardaroba delle fashioniste (e nelle bacheche social delle influencer), è un capo che costa circa 2mila euro: il prezzo varia di modello in modello. Quello di Elisabetta Gregoraci è il ‘Multicolor Psychedelic Mushroom’, ed è in vendita a 2.300 euro.

Ma veniamo alle altre vip che posseggono il cardigan con le frange. Le sorelle Ferragni sono grandi fan di questo brand: Chiara ne ha sfoggiato diversi tipi, Valentina ha postato da poco la versione natalizia.

Giulia De Lellis ha scelto il ‘Chincilla White Cosmic’ con decorazioni rosa, Alice Campello preferisce il maculato. Anna Dello Russo ne ha più di uno: il ‘Canyon Sunrise‘ e il ‘Candy Cane’. Affascinate da Alanui anche l’ex velina Federica Nargi e la top model Bianca Balti.

Affari di famiglia

Chi invece ha la fortuna di poterne indossare ogni giorno un modello diverso dall’altro è Alessandra Ambrosio. La modella da alcuni anni fa coppia fissa con Nicolò Oddi, il fondatore di Alanui. Peccato che invece sia quasi sempre… in costume.

