Alba Parietti a Formentera mostra il suo… “monumento nazionale”

Alba Parietti sta vivendo un’estate serena e speciale. La famosissima star di casa nostra ha un nuovo compagno, il manager romano Fabio Adami. I due hanno appena trascorso una vacanza all’insegna del romanticismo nelle Baleari, dove Alba ha anche festeggiato il 61esimo compleanno. Sono tante le foto di viaggio che la Parietti ha condiviso con i follower. L’attrice ha tenuto fede al suo dictact: solo contenuti sinceri, senza filtri, tanto nelle immagini quanto nei pensieri che condivide con i fan. L’onestà paga e lei è una meraviglia anzi, un “monumento nazionale” (GUARDALA maliziosa con la parrucca).

Sincera e bellissima

Sui social Alba Parietti si mostra al naturale, impegnata nelle faccende domestiche, struccata e con abbigliamento casual: lei non ha paura del tempo che passa. Fiera e consapevole del suo corpo, manda un messaggio di body positivity alle donne che la seguono. Compiacere tutti è impossibile e allora tanto vale abbracciare sia i pregi che i difetti. A Ibiza e Formentera la Parietti ha però lasciato da parte gli abiti da casa a favore di look da spiaggia. E allora via libera a vestiti sensuali, colori accessi e swimwear. Alba sembra avere una predilezione per gli interi neri, che fasciano le sue forme con eleganza, lasciando spazio anche al sex appeal.

Selvaggia in spiaggia

Una miriade di foto in costume inonda il profilo Instagram di Alba Parietti. Lei posa frontalmente nella villa al mare, sia dentro che sul portico esterno. I modelli, tutti neri, hanno diversi tagli e aperture sulla pancia e sul décolleté, per un effetto sensualissimo. Bellissima da davanti, Alba infiamma però la sua pagina con uno scatto da dietro. Su una passerella in legno, la Parietti cammina verso la spiaggia. Nell’intero nero firmato Fisico è strepitosa.

Il monumento in mostra

“Mi dicevano che era bellissimo e io ci ho sempre creduto sulla parola. Magari adesso non è più come una volta ma Vittorio Sgarbi mi dice che sono un ‘monumento nazionale’ e se mi ritocco devo chiedere il permesso alle belle arti”, scrive Alba Parietti parlando del suo lato B. I commenti di approvazione non tardano ad arrivare. Sei bellissima fuori e soprattutto dentro – Un fisico da paura, non si discute! – Ci metterei la firma ad averlo – Onestamente magari arrivarci così! Come dare torto ai fan? Alba è perfetta, sbirciatela nella gallery.

Related Posts