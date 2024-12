Natale al Principato di Monaco, la cartolina casual nasconde il lusso

Dicembre, mese di auguri… telematici. Sono sempre di più le persone che decidono di scambiarsi cartoline digitali con foto gioiose e messaggi di giubilo per esprimere affetto e vicinanza nel periodo più magico dell’anno. I reali sono tra i primi a proporre sui loro profili social le Christmas Card: i più veloci quest’anno sono stati Charlene e Alberto di Monaco.

La Christmas Card dei reali di Monaco

Alberto e Charlene di Monaco posano insieme ai figli, i gemelli Jacques e Gabriella, nella loro cartolina di Natale. La loro Christmas Card non manca mai ma questa volta c’è un grosso cambiamento stilistico. Negli anni scorsi i royal monegaschi hanno sempre proposto immagini molto patinate, dove indossavano outfit sontuosi tra velluti, papillon, paillettes: i quattro sono sempre molto chic e pomposi. Per l’edizione 2024 ecco una foto che sa di famiglia, con un’aria di normalità. Alberto, Charlene, Jacques e Gabriella posano davanti a un camino in pietra, addobbato in mood shabby-chic. Pigne, rami di pino, candele, regali ricoperti di carta da pacco grezza. Anche l’albero ha gli stessi toni caldi e avvolgenti, che spaziano dal candido bianco fino al bronzo, passando per oro e qualche nota di argento.

Una famiglia abbinata

In questa cartolina che sa di casa anche gli outfit dei reali del Principato sono a tema. Alberto e Charlene di Monaco vestono abbinati ai loro figli, mentre siedono su un pouf ricoperto con una coperta in pelliccia che scende fino al pavimento. Il sovrano indossa un caldo maglione in lana bianca lavorato a treccia, portato sopra una camicia a quadretti marroni. Beige per Gabriella, che rende più festoso il look con un paio di ballerine in pelle oro di Dior (480 euro). Grigio e nero per Jacques, sportivo ma composto.

L’outfit più accattivante è ovviamente quello di mamma Charlene di Monaco: una mise casual ma lussuosa e… costosa. La maglia in cashmere di Ralph Lauren con collo a lupetto è impreziosita da perline disposte con effetto dégradé. Un capo esclusivo, in vendita a 2.790 euro. Stesso brand per i pantaloni dal taglio bootcut, che lei abbina a un paio di stivali in tonalità. Lei abbraccia il figlio Jacques e sorride gioia. I capelli sono portati corti, come sempre, con una frangia però più lunga, a boccolo laterale.

L’accensione delle luci natalizie

In questo periodo di feste, i reali di Monaco hanno molti impegni ufficiali. Un paio di giorni prima della pubblicazione social della loro Christmas Card, i quattro hanno presenziato all’accensione delle luci natalizie del Principato. Dopo aver inaugurato il periodo di feste sia al Palazzo Princier che alla Caserma dei Carabinieri, Alberto e Charlene di Monaco, accompagnati da Jacques e Gabriella, si sono spostati alla piazza del Casinò, per illuminarla con l’albero alto diciotto metri e con le cinque palline animate giganti, sui toni dell’oro. Per l’evento serale Charlene Wittstock ha scelto un outfit raffinato, composto da un cappotto doppiopetto di Emilia Wickstead (2.185 euro) in tessuto principe di Galles, abbinato a un paio di stivali in pelle di Gianvito Rossi (1.890 euro).

L’inaugurazione del quartiere costosissimo

Le occasioni mondane per Charlene di Monaco e famiglia non sono però ancora finite. Il 4 dicembre è stato inaugurato a Montecarlo un nuovo quartiere per ricchissimi. Mareterra è un progetto ambizioso con una selezione di 110 appartamenti e 10 ville, per un costo totale di due miliardi di euro. I prezzi delle residenze partono dai 120mila euro al metro quadro. Il principe Alberto II ha tagliato il nastro insieme alla sua famiglia. Festosi, con la forbice in mano, c’erano Charlene Wittstock con i gemelli Jacques e Gabriella. Look abbinati per mamma e figlia, entrambe con intramontabili cappotti in cammello beige (Kiton per Charlene, Max&Co. per la bimba). I luoghi in cui sorge il complesso portano nomi speciali: Piscine Princesse Charlene, Place Princesse Gabriella e Esplanade et Promenade Prince Jacques. Un affare… di famiglia!

