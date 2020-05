Alena Seredova mostra il pancione… e i suoi profumi

Le immagini di Alena Seredova con il pancione in crescita fanno bene all’anima in queste settimane in cui il mondo è duramente piegato dall’emergenza Covid-19. La modella e showgirl ceca è in attesa di una bimba dal compagno Alessandro Nasi, imprenditore torinese imparentato con gli Agnelli. Un amore nato lentamente, dopo la fine complicata del matrimonio con Gigi Buffon, padre dei primi due figli di Alena, Louis Thomas e David Lee.

Arrivata alla 36esima settimana di gravidanza Alena Seredova è un fiore tra i fiori mentre si fa fotografare in un campo da uno dei due figli. Pancione scoperto, gonna ampia, top candido e volto sereno: per lei questa bimba rappresenta una rinascita, è la vita che continua, nonostante tutto. Le immagini sul suo profilo Instagram trasmettono pace e serenità, tra scatti con Alessandro, passeggiate nella natura, ginnastica leggera e… un po’ di pubblicità.

Alena Seredova infatti porta avanti il suo lavoro di influencer a distanza, sponsorizzando i prodotti che usa nel suo quotidiano, dalla crema per le smagliature al passeggino per la nascitura in arrivo. Nell’autunno del 2019 però la Seredova si è lanciata in un’altra avventura imprenditoriale: la produzione di profumi. Le fragranze di Alena Seredova Perfumes portano il nome delle città care al suo cuore: Milano, Praga, Levanto e Torino.

L’aria del mare ligure, l’energia della città meneghina, i fiori della capitale ceca, il legame indissolubile con il capoluogo piemontese: Alena Seredova ha racchiuso nelle boccette i ricordi della sua vita, note profumate che fanno viaggiare con la fantasia. Un dono ora più prezioso che mai, nell’attesa di poter tornare fisicamente quanto prima nei suoi luoghi magici.

