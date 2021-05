MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Idea regalo un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ha appena compiuto 40 anni ma Alessandra Ambrosio è innamorata come una ragazzina. La top model brasiliana sta vivendo una nuova nuova storia d’amore con il modello Richard Lee. Archiviate le storie con Jamie Mazur, padre dei suoi due figli, e con l’imprenditore italiano Nicolò Oddi, fondatore del brand di cardigan di lusso Alanui, la bellissima ha iniziato un nuovo capitolo delle sua vita. Della relazione tra i due si vociferava dallo scorso inverno ma solo recentemente la coppia è uscita allo scoperto. Alessandra e Richard sono stati paparazzi più volte a spasso per Los Angeles, intenti a fare commissioni o a passeggiare. Non è mancata la partita di beach volley a Malibù, la Ambrosio è infatti un’appassionata di questo sport e il nuovo fidanzato si diverte a fare squadra con lei, tra sabbia e risate.

Sebbene sui social Alessandra non abbia ancora ufficializzato la sua love story con Richard, dagli scatti rubati sembra davvero che i due siano più intimi che mai. I fotografi appostati fuori dall’abitazione di Los Angeles della top li hanno ripresi mentre erano intenti a salire su un’auto. Sguardi complici, atteggiamenti rilassati: si percepisce una sorta di tranquillità di coppia. Sono casual anche i loro look. Richard Lee ha optato per il total black con pantaloni larghi, tshirt, cappellino e infradito. Alessandra Ambrosio invece ha puntato sui jeans chiari abbinati a un top corto. Ai piedi calzava delle sneakers Golden Goose (375 euro) mentre sulla spalle portava una borsa Chanel (5.000 euro)

Nell’outfit dell’Ambrosio però spiccava più di tutto la giacca in pelle di One Teaspoon o meglio, la scritta riportata sul retro del capo. This is not a dream. “Questo non è un sogno”, si legge sulla schiena, dove si vede sbarrata la parola reality. Insomma la nuova vita di Alessandra Ambrosio è così bella da sembrarle un sogno ma Richard Lee al suo fianco è più reale che mai.

