Alessandra Ambrosio, “posizioni pericolose” per la partitella a beach volley

La modella trascorre una giornata in compagnia degli amici sulla spiaggia: il suo look è bollente

Alessandra Ambrosio ha 43 anni ma nessuno lo direbbe. La top model brasiliana vanta un fisico da urlo: merito dei geni ma anche di tantissimo sport. Grandissima appassionata di fitness, sfrutta ogni momento libero per un po’ di allenamento. Va bene chiudersi in palestra ma, se abiti a Los Angeles, perché non sfruttare la spiaggia? Gli esercizi dell’Ambrosio sono hot.

Bollente sulla spiaggia

A Los Angeles fa ancora caldo ma ad alzare ulteriormente le temperature ci pensa Alessandra Ambrosio. La super modella si è concessa una giornata in spiaggia con un gruppo di amici. Guai a stare sdraiati a prendere il sole però, le opportunità per un po’ di movimento sono tantissime. Si inizia con un po’ di riscaldamento, tra squat e saltelli: i paparazzi appostati scattano immagini da cardiopalma, con il corpo perfetto di Alessandra in tutto il suo splendore. A seguire ecco una sessione con gli elastici, dove la Ambrosio e un’altra avvenente ragazza fanno lavorare i muscoli. Infine, il divertimento in compagnia, con una partita di beach volley, attività che lei ama particolarmente.

Il look fa volare la fantasia

A rendere infuocato l’allenamento di Alessandra Ambrosio sulla spiaggia californiana è anche il suo outfit, estremamente striminzito. Il body verde con profili bianchi di Alo lascia pochissimo all’immaginazione. Sgambatissimo e scollato mostra la pelle abbronzata della top. Il meglio però è sul retro, con un tanga microscopico che attira gli sguardi sul lato B. Sulla natica sinistra è ben in evidenza anche un tatuaggio: una mezza luna con un gattino e una stella. Durante la giornata, Alessandra si è mostrata anche leggermente più vestita, con cappellino bianco dello stesso brand, shorts, lunghi guanti per proteggersi dal sole e occhiali tecnici. Bellissima e sorridente, sembra davvero divertirsi.

Alessandra, sexy e firmata

Sulla cresta dell’onda da più di due decenni, Alessandra Ambrosio è ancora molto attiva nel mondo della moda. Tra gli angeli di Victoria’s Secret più amati di sempre, trascorre ancora tanto tempo con pochi vestiti addosso. Qualche anno fa ha lanciato a sua linea di swimwear, Gal Floripa, ispirata ai colori e ai modelli della sua terra, il Brasile. La top è anche una presenza fissa agli eventi più esclusivi. Lo scorso weekend era chic ma un po’ sexy a una partita di polo, dove ha sfoggiato un grazioso minidress a pois di Zimmermann. Al party per il lancio della collezione di Ciara x Bebe, Alessandra era graffiante con una catsuit leopardata. Tessuto luccicante per gli MTV VMA: l’abitino aderente di Alex Perry è futuristico. Guarda nella gallery gli ultimi scatti dell’Ambrosio, soprattutto l’allenamento malizioso in spiaggia.

