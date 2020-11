Anja Mazur, modella a 12 anni sulle orme di mamma Alessandra Ambrosio

La ragazzina posa in bikini per Gal Floripa, la linea di costumi della famosa madre

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Idea regalo pericolosamente sexy un voto al colore 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ha mosso i primi passi nel mondo della moda a 15 anni e ora che di anni ne ha 39 Alessandra Ambrosio è ancora sulla cresta dell’onda. Top model di fama mondiale, da quasi trent’anni è contesa dagli stilisti e dai fotografi più blasonati. Scoperta in tenera età durante il concorso Elite Model Brasil – Look of the Year, la Ambrosio non vinse la competizione ma ottenne comunque un contratto annuale, grazie al quale è stata catapultata nell’olimpo del fashion.

Sulle orme di mamma Alessandra

Con un patrimonio stimato di 80 milioni di dollari, Alessandra Ambrosio non ha più bisogno di fare gare, lavora per chi vuole e come vuole. Ma c’è anche una persona speciale nella sua vita che probabilmente non dovrà sgomitare per entrare nella lista delle modelle che contano: la figlia. A 12 anni Anja Louise Mazur sta muovendo i primi passi nella moda e lo fa subito sgambettando in bikini.

E’ proprio mamma Alessandra Ambrosio a pubblicare una serie di immagini delle due in spiaggia, con un costume in pendant della linea Gal Floripa, ideata proprio dalla brasiliana. Lo scopo? Promuovere la nuova capsule del brand prodotta per le bambine. “Mamma e figlia, un legame come nessun’altro”, scrive la Ambrosio su Instagram. Il duo corre sul bagnasciuga e si abbraccia tra le rocce. Gambe affusolate, ventre piatto, lunghi capelli mori: Anja è la versione mini di Alessandra.

Anja non è la prima “figlia di”

C’è già qualcuno che storce il naso per come il corpo della ragazzina venga sbandierato sui social. Ci si interroga sul regime alimentare della quasi teenager e sulla cura maniacale del corpo fin da bambine. Sicuramente non è la prima figlia di modella a inseguire le orme della madre. Da Kaia Gerber (figlia di Cindy Crawford) a Lila Moss (figlia di Kate Moss) fino a Lily Rose-Depp (figlia di Vanessa Paradis), questo sembra un film già visto.

Di certo Alessandra Ambrosio, che attraverso queste critiche ci è passata in prima persona e anche lei in tenera età, controlla con saggezza ogni mossa della piccola. Piccola che sembra avere già le idee chiarissime, almeno per quanto riguarda il business. Attraverso il suo profilo Instagram infatti Anja promuove la sua pagina su Depop, dove vende capi e accessori che non indossa più. La paghetta è garantita. In attesa di firmare contratti di lavoro ben più remunerativi.

Related Posts