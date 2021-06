Scatti bollenti per la top model in piscina in Messico con il compagno “affamato”

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 9.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

This is not a dream. “Questo non è un sogno”, si leggeva sul retro della giacca di pelle sfoggiata da Alessandra Ambrosio qualche settimana fa. Pare che quell’affermazione, stampata sul capo di One Teaspoon, si confermi vera anche adesso. La top model brasiliana sta infatti vivendo un’appassionata storia d’amore con il modello Richard Lee.

Dopo l’addio a Nicolò Oddi, il fondatore del brand di cardigan di lusso Alanui, Alessandra Ambrosio fa coppia fissa con Richard da un po’. I due non sono timidi e si mostrano spesso sui social, intenti a scambiarsi effusioni. A metà giugno Richard Lee ha compiuto gli anni e, insieme alla sua Alessandra, ha festeggiato in un club esclusivo di Las Vegas. Per l’occasione la Ambrosio aveva sfoggiato un body nero abbinato a una minigonna metallica di Dundas, che sottolineava le famose gambe. “Fa caldo qui”, aveva scritto lei e probabilmente non si riferiva solo al clima del Nevada. Si dice infatti che la passione tra Alessandra e Richard sia alle stelle.

Gli ultimi scatti pubblicati da Alessandra Ambrosio sono l’ulteriore prova della sua intesa con Richard. In vacanza a Cabo San Lucas, in Messico, i due hanno cercato refrigerio nella splendida piscina del resort dove alloggiano. Baci in acqua, lei che mette in mostra il corpo in un bikini e, infine, lui che… l’assaggia. Proprio così, mentre la Ambrosio è sdraiata a pancia in giù a bordo vasca, Richard Lee ne approfitta per darle un morso sul sedere. Alessandra, a occhi chiusi, sorride e si gode questo momento che sembra un sogno ma è una bellissima realtà.

