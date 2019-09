Alessandra Mastronardi, madrina d’eleganza

Elegante, sorridente e discreta: Alessandra Mastronardi sta facendo il pieno di consensi al Festival di Venezia. La madrina di quest’anno, col suo fascino romantico e lo sguardo da bambina, ammalia tutti sul red carpet con i suoi look vari ma sempre riusciti.

Grazie alla figura minuta e alla bellezza delicata Alessandra Mastronardi azzecca un outfit dietro l’altro, alternando con grazia sontuosi abiti da sera a tute total white, tutti rigorosamente made in Italy. Indimenticabile il prezioso Armani sfoggiato dall’attrice per la serata d’apertura di Venezia 76, più discutibile ma portato comunque con brio il Gucci color senape con tanto di pipistrello di perline.

Alessandra Mastronardi non rinuncia nemmeno al mood maschile, dal completo-pantaolini con bretelle, sempre Armani, al doppiopetto nero Brioni. Non mancano le fantasie, come i ricami floreali di Valentino e i tessuti importanti, come il velluto Etro. Capello sciolto o chignon con riga centrale e, ovviamente il fidanzato Ross McCall, completano le misé di una delle madrine più garbate che Venezia ricordi.

