Alessia Marcuzzi cambia spiaggia per le borse

Settembre di novità per Alessia Marcuzzi: oltre al debutto alla conduzione di Temptation Island, la bionda ha appena presentato la nuova collezione di borse Marks&Angels.

Atmosfere futuristiche nelle foto di presentazione, che vedono Alessia Marcuzzi, vestita solo di una tuta aderente blu, tenere in mano le nuove creazioni del proprio brand.

“Per questa nuova collezione mi sono ispirata al romanzo di Aldous Huxley “Brave New World” (Il mondo nuovo, ndr) ha raccontato la conduttrice. “Un libro ambientato in un mondo futuristico, con una visione un po’ cinica e a volte grottesca di un nuovo modello di società”.

Dalle spiagge della Sardegna a queste location lunari, la Marcuzzi si conferma trend setter oltre che stilosa designer : “Le borse della mia nuova collezione sono un mix di modernità e semplicità, auspicando che ci possa essere un punto di incontro fra questi due mondi”. C’è da scommettere che ci abbia preso ancora.