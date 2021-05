Alessia Marcuzzi esce in accappatoio e con la maschera di bellezza

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione un voto al colore Non per tutte 7 IL NOSTRO GIUDIZIO

I vip sono soliti camuffarsi quando escono di casa. Quando sei tanto famoso è impossibile fare qualsiasi cosa senza essere paparazzato così ecco che sul corpo delle star compaiono occhialoni, cappellini e accorgimenti vari. Questo è senza dubbio vero anche per Alessia Marcuzzi, notissima in Italia. Per portare a spasso il cane però la conduttrice, per una volta, voleva farsi notare da tutti.

L’accappatoio per uscire

Alessia è uscita dal suo palazzo romano con un outfit tanto insolito quanto d’impatto. Al guinzaglio porta Brownie e addosso ha un accappatoio bianco, accessoriato con una borsa Marks&Angels e décolleté gialle dal tacco altissimo. In testa la Marcuzzi sfoggia una fascia per capelli e in volto ha una maschera di bellezza. I passanti la guardano e lei divertita sorride e manda baci. “E’ il compleanno di Luce, quindi esco così”, dice la showgirl sul portone di casa. Ma chi è Luce? Luce è il nome della sua linea di skincare, nata appunto 12 mesi fa e di cui adesso Alessia festeggia il primo importante traguardo.

Approccio genderless di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è una professionista versatile e molto impegnata. Sulla scena tv da quando era giovanissima, alterna la carriera sul piccolo schermo a quella di imprenditrice. I prodotti Luce hanno avuto un grande successo quest’anno e lei ha ringraziato i follower con entusiasmo. La Marcuzzi ci ha tenuto a sottolineare come la linea sia adatta sia agli uomini che alle donne. La scelta di essere genderless, senza etichette, vuole abbattere gli stereotipi di genere. Libertà di scelta… anche di uscire di casa come si crede, accappatoio compreso.

