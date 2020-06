Alessia Marcuzzi pubblicizza la borsa ma tutti guardano il lato B

Weekend in costume al mare per la conduttrice, tra fisico da urlo e gossip

Nel primo, vero weekend di alleggerimento, con tanto di apertura dei confini regionali, dopo le restrizioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19, sono tante le persone che ne hanno approfittato per trascorrere le giornate all’aria aperta. Complice il bel tempo al Centro-Sud anche Alessia Marcuzzi ha deciso di trascorrere il suo fine settimana al mare.

La conduttrice è stata al centro del gossip in questo periodo. Si vocifera infatti di una rottura tra lei e il marito, Paolo Calabresi Marconi. Per zittire le malelingue Alessia Marcuzzi aveva pubblicato una storia dove inquadrava Paolo sul divano, poi una cena al ristorante insieme. Secondo il settimanale Chi i due abiterebbero in case separate, pare che questo sia però da attribuire a dei lavori di ristrutturazione nel loro appartamento.

In vacanza insieme alle amiche e alla figlia Mia Facchinetti, Alessia Marcuzzi ha postato una serie di video da una villa sugli scogli, in questi giorni passati quasi sempre in costume. A 47 anni Alessia vanta un fisico da urlo. Le lunghissime gambe sono toniche più che mai, il volto è disteso e il seno prorompente: la Marcuzzi non ha niente da invidiare alle giovanissime.

In un modello bianco, intero e sgambato, di Ele Collection, Alessia Marcuzzi si fa ritrarre con un maxi cappello di paglia in testa, intenta a prendere il sole. Poi ecco dei video dove la star della tv corre su per la salita e successivamente passeggia su una stradina a strapiombo. Il focus di questi contenuti dovrebbe essere la borsa Anita del suo brand Marks&Angels ma con quelle riprese posteriori ci si riesce a concentrare solo sul lato B perfetto.

