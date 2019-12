Alessia Marcuzzi osa dove Belen Rodriguez nasconde

Alessia Marcuzzi è un mix di sensualità e romanticismo. Sui social della conduttrice si alternano dolci immagini della famiglia a scatti bollenti che svelano il suo lato sexy. Come quelli pubblicati in occasione dell’ultima puntata de Le Iene, dove Alessia ammicca con un look total black composto da una tuta in pizzo di Emilio Cavallini e minigonna in pelle di Federica Tosi.

Il lato provocante di Alessia Marcuzzi è dunque innegabile. Nell’ultimo periodo poi la star della tv delizia i follower con scatti ancora più maliziosi che fanno il boom di like. Nei giorni scorsi è comparso sul profilo Instagram della Marcuzzi un selfie bollente dove si tiene maliziosamente un piede con la mano. Addosso solo una tuta trasparente, sempre firmata da Emilio Cavallini. Il modello si caratterizza per il motivo patchwork con tanti trafori combinati a formare un elaborato design. Lo scopo di questa creazione è trasformare il corpo in un’opera d’arte e in effetti la bellezza di Alessia è tutta da ammirare.

La proposta dello stilista però si è rivelata troppo sexy per un’altra protagonista della tv, Belen Rodriguez. L’argentina non ha mai avuto vergogna nel mostrare le forme perfette ma, questa volta, incredibilmente, si veste. Durante uno shooting infatti, Belen indossa sopra alla tuta un prezioso abito animalier di Alexandre Vauthier. Preferisci Alessia in versione spudorata o la casta Belen?

