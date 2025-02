Alessia Marcuzzi a Sanremo: eleganza italiana e tanta sensualità

La co-conduttrice della finale è statuaria con tre look Dolce&Gabbana e non mancano i siparietti sul palco dell'Ariston

“Sanremo sta finendo”, hanno cantato venerdì i Coma_Cose durante la serata delle cover, rivisitando l’indimenticabile brano dei Righeira del 1985. E come ogni anno, Sanremo è davvero terminato. Per l’ultimo appuntamento, che ha visto la vittoria di Olly, Carlo Conti ha voluto al suo fianco, come co-conduttori, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. Entrambi spumeggianti, hanno conquistato il favore del pubblico con la loro spigliatezza e stupito con i loro look. Completi sartoriali, rivisitati nelle forme e nei tessuti, per Cattelan, sensualità per Alessia Marcuzzi.

Protagonista sul palco

Da Bianca Balti a Mahmood, ogni co-conduttore dell’edizione 2025 del Festival di Sanremo ha saputo emozionare il pubblico, ognuno a modo suo. Alessia Marcuzzi, chiamata per la serata finale, ha dimostrato ancora una volta di saper tenere egregiamente il palco. Spontanea e diretta, ha messo in scena una serie di siparietti con Carlo Conti e con gli altri protagonisti all’Ariston. “Una dea” ha esclamato all’ingresso di Noemi, ricordando poi un aneddoto di tanti anni fa. “Noi ci conosciamo da quando siamo molto piccole, andavamo nello stesso stabilimento balneare” ha affermato. “Bene, vuoi dirci anche il nome e come si chiama il bagnino?” ha controbattuto Conti. Poco dopo, ecco Achille Lauro e l’irrefrenabile desiderio di stringerlo. “Ho bisogno di abbracci”: lui, nonostante la tensione per la performance, sta al gioco e contraccambia. C’è stato poi il momento confessione, con una Marcuzzi scatenata che ha ammesso un’infatuazione di vecchia data, risalente ai tempi del Festivalbar: “Ho avuto una crush per Tormento ma lui non lo sa”.

Rosso o nero?

Veniamo ai look di Alessia Marcuzzi in veste di co-conduttrice della finale di Sanremo. Tre cambi, tutti firmati Dolce&Gabbana. Voleva sentirsi una “donna italiana”, queste le parole usate dalla Marcuzzi nei giorni scorsi per annunciare la collaborazione con il brand fondato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. Il primo abito della serata sembra monacale a prima vista: nero, maniche lunghe e con il collo alto, scivola sulla silhouette perfetta della Marcuzzi. La sorpresa però è sulla schiena, con un oblò che svela la pelle e scende fino all’osso sacro. Austerità e audacia. Il secondo outfit è infuocato. La conduttrice interpreta con maestria un modello classico della maison, le cui linee fanno pensare alle proposte anni Novanta del duo stilistico, reinterpretate anche da Kim Kardashian nella collezione Ciao Kim del 2022. Stretta nel long dress rosso fuoco, con i capelli al naturale, fa pensare a una moderna e sensualissima Jessica Rabbit.

Le temute scale

Dal nero al rosso e ancora al nero. Il look finale di Alessia Marcuzzi a Sanremo, sfoggiato a tarda notte, è il più malizioso. Bustino in pizzo effetto lingerie, cinturina in tessuto in vita e gonna avvitata, caratterizzata da uno spacco laterale lunghissimo: spigliata e sfrontata, allegra e bellissima. Anche la Marcuzzi ha però rischiato di restare vittima delle famigerate scale dell’Ariston. Durante la discesa, complici i tacchi vertiginosi e il tessuto fasciante, è infatti inciampata, sfiorando per un pelo la caduta. Alessia si è seduta d’istinto sui gradini, inducendo Carlo Conti ad accorrere in suo aiuto, evitando così che venisse mostrato troppo. Pochi secondi e la co-conduttrice è pronta a ripartire, con l’energia che la contraddistingue. Guarda nella gallery le mise di Alessia Marcuzzi per la finale del Festival di Sanremo.

