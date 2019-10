Alessia Marcuzzi “spegne” il falò a piedi nudi

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come li indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Un altro reality in curriculum per Alessia Marcuzzi. “Quante emozioni condivise con tutti… non le dimenticherò mai, neanche uno sguardo” ha scritto la conduttrice su Instagram, postando un video in cui scherzosamente prova a spegnere, soffiando, il falò, simbolo di Temptation Island Vip.

Ben lontana dai palcoscenici, questa trasmissione ha visto Alessia Marcuzzi cimentarsi tra falò e alloggi dei concorrenti in una nuova veste, più intima e casual. Per interfacciarsi con le coppie di fidanzati, per mettere in evidenza i loro sentimenti, la Marcuzzi ha dovuto correre, camminare sulla spiaggia, sedersi sui tronchi. Gli outfit sono stati quelli di una vacanza al mare: jeans abbinati a camicie fantasia, pashmine contro l’umidità, tutto di Etro. Il motivo paisley, caratteristico della maison, declinato sui capi, ha fatto in modo che i video montati in differenti giornate apparissero comunque coerenti con la narrazione centrale. I gioielli etno-chic di Yvone Christa hanno completato gli outft e poi, ciliegina sulla torta, la Marcuzzi si è mostrata spesso a piedi nudi sulla sabbia.

“Grazie Maria… tu me l’avevi detto” ha concluso Alessia Marcuzzi: ancora una volta la De Filippi ha visto giusto.

