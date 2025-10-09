Chi è Alex Consani, la top model più richiesta del fashion month

Si chiude il fashion month e si tirano le somme. Tra le centinaia di modelle che hanno calcato le passerelle a New York, Londra, Milano e Parigi, la più chiacchierata è stata sicuramente Alex Consani. Richiesta dalle maison più ambite, la giovane top model si è fatta vedere anche a eventi e party, confermandosi come uno dei volti più interessanti delle ultime stagioni. In queste quattro settimane, Alex ha saputo incarnare stili diversissimi, passando dal rigore minimalista al glamour più sfrenato, dalla sartorialità italiana all’avant-garde parigina. Ecco la sua storia e gli show che l’hanno vista protagonista in passerella.

Chi è Alex Consani

Alex Consani è una delle modelle transgender più influenti del momento. Nata in California nel 2003, ha iniziato la sua transizione giovanissima, diventando rapidamente un simbolo di rappresentazione e inclusività nel mondo della moda. La sua carriera è decollata quando, ancora adolescente, è stata notata da importanti agenzie che hanno visto in lei non solo una bellezza non convenzionale, ma anche una personalità carismatica e autentica. Alex si distingue per la sua figura slanciata e la chioma bionda platino, che le conferisce un’aura eterea. Alta e longilinea, ha tratti delicati che le permettono di adattarsi a stili molto diversi, dalla femminilità più classica alle proposte più edgy e contemporanee. La sua versatilità l’ha resa una delle preferite dai direttori creativi più importanti. La sua presenza in passerella rappresenta un importante passo avanti per la visibilità della comunità LGBTQ+ nel fashion system, aprendo le porte a una maggiore diversità.

A New York

La New York Fashion Week ha rappresentato il debutto di questo intenso mese di sfilate e Alex Consani non si è certo risparmiata. La sua apparizione da Michael Kors ha catturato immediatamente l’attenzione. Un abito nero tempestato di paillettes dal taglio asimmetrico esaltava la sua silhouette longilinea. Altrettanto memorabile è stata la sua uscita da Tory Burch, dove la top ha interpretato perfettamente l’estetica preppy-chic del marchio con un outfit stratificato e ricercato: una canottiera gialla come base accesa, abbinata a un trench in pelle nera, che aggiungeva grinta e un tocco rock. A completamento della mise, una gonna plissé grigia che conferiva movimento e leggerezza al look. Un mix perfetto di codici diversi che dialogavano armoniosamente. Il beauty look della Consani nella Grande Mela è stato improntato alla naturalezza: capelli biondi lasciati sciolti sulle spalle, con una piega morbida e leggermente ondulata e trucco minimal che enfatizzava la freschezza del suo viso. Un’estetica pulita con lo scopo di lasciar parlare i capi.

Protagonista a Milano

La Milano Fashion Week, che da sempre alterna sartorialità e rigore italiano a un pizzico di sex appeal mediterraneo, ha visto Alex Consani brillare sulle passerelle delle più importanti case di moda. La sua presenza non è mancata alla presentazione del film-evento di Gucci, ma è all’after party, dove ha presenziato con l’amica Mariacarla Boscono, che ha dato il meglio di sé, sfoggiando una pelliccia corta animalier dal mood decisamente wild. Un look audace che mescolava lusso e ribellione, perfettamente in linea con l’estetica massimalista del brand. Per lo show Max Mara, la top si è trasformata in un vero cigno nero: chignon voluminoso per un’allure sofisticata, maxi tulle che creava volume drammatico e pancia scoperta che aggiungeva un tocco di sensualità. Da Ferragamo la Consani ha sfoggiato un total yellow che ha illuminato la passerella. Il minidress in seta e pizzo dal taglio raffinato era abbinato a scarpe coordinate che creavano un effetto monocromatico dal grande impatto visivo. Particolarmente degno di nota è stato il look Etro, dove la modella ha catturato l’attenzione con una pelliccia decorata da maxi fiori cut-out. Un omaggio alla tradizione della sciura milanese, reinterpretata in chiave moderna e sorprendente.

Pigliatutto a Parigi

La Paris Fashion Week, settimana che rappresenta il momento più glamour del circuito internazionale, ha visto Alex Consani assoluta protagonista. Tantissime le sfilate per la top model, che ha saputo cambiare stile continuamente, adattandosi al mood portato in passerella dalle diverse maison. Da Stella McCartney, Alex ha incarnato la visione feminine della designer britannica con un abito lilla caratterizzato da lunghe piume. Per Alexander McQueen, invece, si è immersa nell’universo dark e teatrale del brand, sfoggiando un outfit dai riferimenti gotici, con leggings in pizzo rosso, giacca crop e trucco sbavato. Lo show Hermès l’ha vista interpretare il lusso discreto e la qualità artigianale che contraddistinguono la maison francese. Linee essenziali e materiali nobili che parlavano di un’eleganza senza tempo, lontana dalle mode passeggere. Da Jean Paul Gaultier, la Consani ha dato sfogo alla sua vena più eccentrica, abbracciando l’estetica sovversiva che ha reso celebre lo stilista francese.

Sui social

Con quasi 4 milioni di follower, Alex Consani è molto attiva sui social media. In queste settimane ha condiviso generosamente la sua vita da fashion week. I suoi profili sono diventati una finestra privilegiata sul dietro le quinte dell’industria. Scatti rubati in backstage mentre si prepara per le sfilate, momenti di relax tra un fitting e l’altro, selfie che mostrano le trasformazioni continue di trucco e capelli. Non sono mancate le foto dei party esclusivi e delle uscite con gli amici, tra cui Emily Ratajkowski. Questi contenuti spontanei e autentici rappresentano un modo efficace per coinvolgere i fan e renderli partecipi della sua quotidianità, abbattendo la distanza tra il patinato fashion system e la vita reale. La sua trasparenza e autenticità online la rendono non solo una modella di successo, ma anche un’influencer capace di ispirare e motivare la sua community, consolidando il ruolo di icona della Gen Z.

Related Posts