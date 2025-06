Alexis Saelemaekers prepara il ritorno a Milano: shopping di lusso con Chiara

Giornata all’insegna del lusso per Alexis Saelemaekers e Chiara Cannata, fotografati tra le vie del centro di Milano mentre si concedono un pomeriggio di shopping esclusivo. Il calciatore e l’influencer, affiatatissimi, sono stati avvistati nel quadrilatero della moda, tra risate, complicità e sacchetti firmati. Una permanenza in città che potrebbe non essere solo temporanea: il belga, dopo il prestito alla Roma, è infatti al centro delle trattative per un possibile rientro al Milan.

Di nuovo a Milano?

Il ritorno a Milano di Alexis Saelemaekers fa inevitabilmente pensare a un possibile riavvicinamento alla squadra rossonera. Dopo un anno alla Roma, dove ha vissuto una stagione con alti e bassi, il belga è in attesa di una decisione definitiva sul suo futuro. Secondo quanto riportato da alcuni portali sportivi, il Milan starebbe valutando il reintegro dell’esterno, anche se le richieste economiche del club — che punta a ottenere almeno 25 milioni per il cartellino — stanno complicando le trattative. Fonti vicine alla società parlano di un confronto imminente con Massimiliano Allegri, che potrebbe rivelarsi decisivo. In attesa di conoscere il suo futuro, Saelemaekers sembra già essersi riambientato in città. E quale modo migliore per farlo se non con un giro di shopping nel cuore pulsante della moda italiana?

Dove compra Alexis Saelemaekers?

Alexis Saelemaekers e Chiara Cannata sono stati immortalati in via Montenapoleone, uno dei punti caldi dello shopping di lusso milanese. Passeggiano rilassati, lei gli fa confidenze, lui la guarda con dolcezza. In mano stringono gli iconici sacchetti arancioni di Hermès, una a testa. Nell’altra lui tiene anche una capiente shopper Louis Vuitton. Il contenuto è un mistero, ma vista la coppia e le preferenze fashion, possiamo scommettere su accessori iconici e pezzi statement. Tra una boutique e l’altra, Alexis si è fermato con disponibilità a scattare selfie con alcuni fan, confermando il suo legame con la città e la sua tifoseria. Una giornata spensierata, sotto il sole meneghino di giugno.

Look da compere

Per questo pomeriggio di acquisti, Alexis Saelemaekers ha scelto un outfit total black firmato Off-White, composto da una t-shirt e shorts abbinati. Sulla schiena spiccava l’iconico motivo a frecce del brand, rivisitato in una sfumatura acquarello rosa che non passa inosservata. Ai piedi, il calciatore indossava le Louis Vuitton LV Trainer, realizzate in Monogram Denim e pelle martellata, con un design ispirato alle sneaker vintage da basket. Una scarpa che mescola artigianalità e stile sportivo, tra le preferite dai vip. Accanto a lui, Chiara Cannata ha optato per un look street ma curato nei dettagli: pantaloni cargo marroni con cut-out sulle ginocchia e maxi tasche, t-shirt bianca semplice e sneakers Nike Jordan Jumpman Jack TR Travis Scott Sail, nate dalla collaborazione tra il rapper e il brand americano. Completava il look una preziosa Kelly di Hermès beige, portata con naturalezza sulle spalle.

Chiara, che stile!

Chiara Cannata non è solo la compagna di Alexis Saelemaekers: è una vera fashion addicted, molto attiva su Instagram, dove condivide quotidianamente i suoi look streetwear ma di lusso. Dalle felpe oversize firmate Adidas ai pantaloni baggy, passando per pellicce vaporose, ogni suo outfit è pensato nei minimi dettagli. Tra i suoi accessori cult spiccano le borse Flap di Chanel: quella tricolor e quella rosa bubblegum si fanno notare. Ma il suo vero must-have è… l’amore: al collo porta sempre una catenina con una vistosa “A”, simbolo del suo legame con Alexis: lusso e romanticismo. Alexis Saelemaekers e Chiara Cannata, tra sentimento, moda e calcio: guarda nella gallery lo shopping milanese.

