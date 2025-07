Alice Campello, la cabina armadio delle borse è da sogno

Alice Campello ha regalato ai follower un tuffo nel lusso, aprendo le porte del suo regno fashion: la cabina armadio dedicata esclusivamente alle borse. Nelle storie Instagram pubblicate dalla sua villa, l’imprenditrice e influencer veneziana ha mostrato scorci della sua collezione di it-bag, una delle più esclusive e invidiate del mondo social. Tra modelli rari e pezzi introvabili, la moglie di Alvaro Morata ha confermato il suo status di fashion icon, lasciando senza fiato tutti gli appassionati di moda.

Un arcobaleno nell’armadio

Mentre Alice Campello chiacchiera con naturalezza, lo sguardo di chi osserva non può che essere catturato da ciò che le sta alle spalle: una distesa di borse ordinata per colore, come un arcobaleno di lusso, che sprigiona energia e raffinatezza. Le nuance passano dal cipria al rosso intenso, fino ai toni vitaminici e ai classici neri intramontabili. Ogni scaffale è curato nei minimi dettagli e racconta una storia di stile, stagioni e desideri. Tra i modelli estivi più accattivanti spicca la Prada Arqué, un piccolo capolavoro artigianale: la sua struttura a mezzaluna è resa ancora più affascinante dal midollino intrecciato, che regala freschezza e volume. I dettagli in pelle, come manico e tracolla rimovibile, rendono questo accessorio versatile e perfetto per affrontare questa stagione con eleganza. Accanto, si fa notare anche la basket bag di Miu Miu, in tessuto intrecciato. Rivisitazione chic del classico cesto da picnic, è arricchita da manici in pelle e dal logo in bella vista. Non manca un tocco di solarità con la Book Tote gialla di Dior, ampia e pratica, pensata per le giornate al mare, ma così chic da diventare protagonista anche in città.

I modelli più rari

La vera anima fashion di Alice Campello si rivela nella scelta dei pezzi più rari e preziosi del suo armadio. Non si tratta solo di borse, ma di veri e propri oggetti da collezione, tutti firmati Hermès e Chanel, i brand più amati dagli intenditori. Tra i capolavori che fanno capolino dagli scaffali troviamo la mitica Birkin Himalaya, una delle it-bag più costose al mondo, realizzata in coccodrillo Niloticus sfumato nei toni delle nevi del sistema montuoso. Il suo valore può facilmente superare i 200mila euro, rendendola un simbolo assoluto di esclusività. Non è da meno la Birkin Picnic, in pelle Swift e vimini: un mix di materiali per un modello di lusso dal gusto rétro. Prezzo? Si trova in vendita online a circa 80mila euro. Alice possiede anche una Mini Kelly grigia con montone, tanto rara quanto adorabile, dal valore stimato attorno ai 100mila euro. Tra le borse più originali spicca la Birkin Colormatic, in pelle bicolore con tasca frontale: un modello insolito che aggiunge carattere al guardaroba. Le opzioni Chanel non sono da meno: la Flap rosa in montone è perfetta per una giornata ad alta quota. Il modello in rafia con impunture bianche evoca invece la bella stagione con eleganza. Prezzo medio per questi due pezzi? Oltre 10mila euro ciascuno.

Tra moda e affetti

Alice Campello non vive la moda come un semplice sfoggio di lusso, ma come un’eredità da condividere con chi ama. Proprio per questo, la si vede spesso in compagnia della figlia minore, Bella Morata, durante le loro sessioni di shopping deluxe. In uno degli ultimi scatti pubblicati, madre e figlia posano sorridenti con eleganti sacchetti firmati Hermès tra le mani: un momento di dolcezza che mescola affetto e glamour. Dopo la crisi matrimoniale vissuta nell’estate 2024, Alice e Alvaro Morata sono tornati più uniti che mai. La coppia, che ha quattro figli, sembra aver ritrovato la serenità e oggi condivide una quotidianità fatta di complicità, famiglia e momenti felici. Nel frattempo, Alice continua a coltivare con successo i suoi progetti imprenditoriali, come la linea di prodotti beauty Masqmai, e si dedica alla cura della propria immagine. Non manca mai, però, il tempo per ciò che ama davvero: i social, la moda e ovviamente… le borse. Il suo profilo Instagram è un vero scrigno di tesori fashion, dove ogni accessorio racconta un pezzetto della sua storia. Una storia fatta di tanto, tantissimo stile: guarda nella gallery la sua collezione.

