I Clooney arrivano a Venezia: la classe di Amal in barca

La Mostra del Cinema di Venezia apre ufficialmente i battenti il 27 agosto. In attesa dei look sul red carpet inaugurale, l’attenzione è già focalizzata sulle mise delle star al loro arrivo al Lido. Amal e George Clooney sono stati tra i primi a catalizzare i flash dei fotografi. La coppia è apparsa complice, felice e, come sempre, elegantissima. Amal, con il suo stile sofisticato e mai banale, ha fatto il pieno di consensi, confermandosi ancora una volta regina indiscussa di classe e raffinatezza.

L’arrivo in barca

Non poteva che avvenire in barca l’arrivo di George e Amal Clooney a Venezia. L’attore e l’avvocato per i diritti umani hanno un legame speciale con la città lagunare, che nel 2014 fu lo scenario da sogno del loro matrimonio, uno degli eventi mondani più chiacchierati del decennio. Come noto, Clooney ha fatto della vicina Villa Oleandra sul lago di Como il suo buen retiro, e ama concedersi spesso qualche capatina al Lido con la moglie. La coppia, che ha due gemelli di sette anni, è apparsa più affiatata che mai. Lui, con polo nera e pantaloni beige, stringeva teneramente Amal, mentre lei sorrideva luminosa, lasciandosi accarezzare dal vento. I due si sono goduti il panorama unico dei palazzi storici lungo i canali, mostrando un amore che va a gonfie vele.

Balmain per Amal

In attesa di vederla sfilare sul red carpet, Amal Clooney ha già lasciato il segno con il suo look d’arrivo. La 46enne ha scelto un abito giallo burro di Balmain. Il tubino longuette, realizzato su misura, fasciava la silhouette e metteva in risalto la vita, grazie a una cintura dello stesso tessuto con maxi fibbia dorata. A completare l’outfit, accessori altrettanto raffinati. In mano, Amal teneva la borsa Ebene in pelle di vitello con manico rigido a contrasto, sempre del brand francese. Ai piedi, invece, spiccavano le slingback Prada bianche con logo frontale, calzature che uniscono modernità e bon ton. Immancabili gli occhiali da sole: la Clooney ha scelto un modello dalla montatura tartaruga di Heidi London, perfetto per aggiungere un tocco da diva all’ensemble.

I gioielli minimal (ma preziosi)

Eleganza e discrezione sono i tratti distintivi dello stile di Amal Clooney. Anche in fatto di gioielli, la moglie di George Clooney non ha tradito la sua filosofia fashion, all’insegna di pezzi classici. Per l’arrivo in Laguna, Amal ha scelto Cartier. Ai lobi brillavano gli orecchini Trinity con pavé di diamanti, in oro bianco, giallo e rosa. Al polso, invece, spiccava l’iconico orologio Baignoire, uno degli accessori più amati dalle star negli ultimi mesi. Il modello scelto dalla Clooney, con bracciale rigido e di piccole dimensioni, è stato in grado di elevare un look già perfetto in un esempio di classe assoluta.

Il potere del giallo

Non è la prima volta che Amal Clooney sceglie il giallo come protagonista del suo guardaroba. Questo colore, simbolo di vitalità e ottimismo, sembra essere uno dei suoi preferiti. Indossarlo è sempre una dichiarazione di gioia di vivere. Nel 2024, alla Mostra del Cinema di Venezia, aveva sedotto con un abito Versace con inserti in pizzo e lungo strascico. Nel 2016 al Festival di Cannes, aveva sfoggiato un’altra creazione in nuance dello stesso brand, diventando protagonista anche di un siparietto sexy sul red carpet.

Nel 2023, alla premiere del film The Boys in the Boat, Amal aveva scelto un long dress che accarezzava la sua figura con eleganza. Indimenticabile anche il look indossato al royal wedding del principe Harry e di Meghan Markle: a Londra la Clooney optò per un tubino firmato Stella McCartney nella stessa tonalità, confermando la sua predilezione per questa palette cromatica. Il giallo, dunque, non è solo un colore di stagione, ma una vera cifra stilistica per Amal Clooney, che lo indossa con naturalezza e lo trasforma in un messaggio di positività ed energia.

