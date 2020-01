Amanda Lear in passerella in mutande a 80 anni

C’erano una bambola gonfiabile umana, Gigi Hadid vestita da marinaio, Winnie Harlow coperta di foglie, Dita Von Teese con un abito a bustino tenuto insieme da cinghie. Jean Paul Gaultier ha dato l’addio alla moda portando in passerella tutti i simboli che hanno caratterizzato i suoi cinquant’anni di carriera.

Show-evento per il designer francese che non solo ha presentato una collezione couture che è un capolavoro di dettagli e ricerca estetica ma ha fatto sfilare anche tutti i personaggi che in cinque decenni si sono legati alla maison. Dall’ex première dame Carla Bruni in prima fila, a Boy George che si è esibito sul palco fino a una sensualissima Irina Shayk: erano tutti a Parigi per celebrare Jean Paul Gaultier.

C’è un’altra star che in questi anni ha creato un rapporto importante, tanto professionale quanto privato, con Jean Paul Gaultier: Amanda Lear. Cantante, attrice, pittrice, scrittrice, conduttrice tv: a 80 anni (presunti, nessuno sa con esattezza quanti ne abbia) Amanda non può certo dire di essersi annoiata nella sua vita. E’ lei che sul catwalk di Gaultier ha catalizzato l’attenzione dei presenti e sì che all’evento ce n’erano di personaggi d’impatto.

Slip neri, collant velati, capelli perfetti, labbra rosse e quelle gambe che l’hanno resa celebre, in forma come quelle di una ventenne. La Lear ammicca, balla, prende per mano i due valletti-modelli che l’accompagnano e poi salta loro in braccio. A farla splendere, oltre alla sua personalità sfavillante, anche una maglia rossa con applicazioni di Swarovski. Il brand, da tempo collaboratore di Jean Paul Gaultier, ha fornito 700mila pietre per realizzare i capi della collezione. Una serata luccicante con una Amanda Lear che si è confermata la stella più brillante.

